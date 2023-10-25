Шотландская вислоухая порода кошек вызывает умиление и улыбку своим обаятельным внешним видом. Необычная форма ушей у скоттиш-фолдов определяется уникальным геном, который кроме особенностей внешнего вида может стать и причиной проблем со здоровьем. Поэтому, выбирая, чем кормить шотландского котенка, обязательно нужно советоваться с ветеринаром, который поможет учесть как породные, так и индивидуальные особенности животного.

Меню для шотландских вислоухих котят

Правильное питание вислоухого котенка — основа полноценной долгой жизни. Сбалансированный рацион и правильный режим приема пищи помогут снизить риск возникновения проблем со здоровьем. В первые недели жизни “меню” для шотландских вислоухих котят простое — они питаются молоком матери-кошки. Начиная с 4 недель, питомца можно постепенно приучать к взрослой пище.

Чтобы составить подходящее меню для скоттиш-фолда, важно иметь представления о функционировании организма питомца. Некоторые начинающие владельцы кошек ошибочно допускают мысль, что обменные процессы и пищеварение у человека и кошки очень схожи. Но это не так. Например, главный источник энергии для животных — жир, а для людей — углеводы. Ферментное переваривание пищи начинается у первых не во рту (из-за отсутствие альфа-амилазы в слюне), а в желудке. Отличается и рН показатель желудочного сока: у животных среда более кислая, чем у людей.

Выбирая, чем кормить вислоухих котят, нужно всегда помнить: питание должно покрывать потребности растущего организма в определенных компонентах. Каждый этап развития кошки особенный. И подбирать рацион необходимо с учетом особенностей развития ЖКТ, формирования иммунитета, состояния суставов, зубов и т. д.

Первый прикорм для вислоухих котят

Первый месяц после рождения котенок шотландской вислоухой кошки питается материнским молоком. В нем содержатся все необходимые компоненты для здоровья, роста и развития. Однако, если кошка не может по какой-то причине сама кормить помет, рекомендуется использовать заменитель материнского молока.

Если же с материнским молоком все в порядке, первый прикорм котят-шотландцев производится примерно с третьей недели жизни. На этом этапе рекомендуется кормить котенка 6-8 раз в сутки, в том числе ночью. Производить прикорм нужно постепенно, используя готовый специализированный стартовый корм для котят. Сколько давать пищи котенку, производитель указывает на упаковке.

Питание по месяцам

Развитие организма кошки происходит постепенно, на каждом этапе возникают свои потребности и особенности. Чтобы организовать правильный рацион вислоухого котенка, нужно знать эти особенности хотя бы в общих чертах:

Неонатальный период (до 3-4-недельного возраста). Котята рождаются слепыми, с плохим слухом, проявляют поведенческие рефлексы. На 5-6 сутки они открывают глаза, начинают больше двигаться, прибавляют в весе 10-30 граммов в сутки. Питаются молоком матери. Отлучение от кошки (1-2 месяца). У котят хорошо развиты слух и обоняние, устанавливается режим сна и бодрствования, развивается моторика. Формируются первичные навыки социального взаимодействия. Развиваются молочные зубы. Первичный иммунитет ослабляется. Обычно ветеринары рекомендуют не отлучать котенка шотландской вислоухой породы до 2 месяцев. Интенсивный рост (2–4 месяца). Питомец исследует окружающий мир, формирует модель поведения в зависимости от накопленного опыта. Активно взаимодействует с другими питомцами и людьми. Время первой вакцинации. Медленный рост (до 12 месяцев). Начинается половое созревание. Вес постепенно достигает 80% веса взрослой кошки. Прорезываются коренные зубы (смена зубов начинается в возрасте около 4-х месяцев). На этом этапе питание максимально приближено к взрослому рациону. Полное взросление. Наступает между 12 и 15 месяцами жизни.

Со скольки месяцев котятам можно давать сухой корм? Первые признаки интереса к твердой пище проявляются на этапе отлучения от матери, в возрасте между 4 и 8 неделями жизни. В это время можно попробовать приучить животное к специализированным крокетам, поначалу размачивая их водой.

Как правильно кормить вислоухого котенка по месяцам:

до 1 месяца — 8 раз в сутки, в том числе ночью;

до 2 месяцев — 7 раз, исключая ночь;

до 3 месяцев — 5-6 раз;

до 4 месяцев — 4-5 раз;

5-9 месяцев — 4 раза;

до 12 месяцев — 3 раза;

после 12 месяцев — 2 раза.

С момента первого прикорма вислоухого котенка количество кормлений сокращается до 6 раз и происходит каждые 3 часа. Постепенно уменьшая частоту приемов пищи, увеличивайте порции с учетом норм, указанных на упаковке корма. Это среднестатистические нормы, но важно составлять график кормления кошки, беря во внимание возможные индивидуальные особенности.

Чем кормить вислоухого котенка в 1 месяц

В возрасте 1 месяц котенок вислоухой шотландской породы питается преимущественно материнским молоком или заменителем. Смесь Babycat Milk от Royal Canin максимально приближена по составу к кошачьему молоку и содержит достаточное количество лактозы и высокоусояемых белков, а также пребиотиков, способствующих здоровью пищеварительной системы. Вакуумная упаковка позволяет ей долго храниться, простота приготовления экономит время, что немаловажно при высокой частоте кормления питомца.

Чем кормить в 2 месяца

Двухмесячный котенок может уже активно интересоваться «взрослым» кормом. Ему необходим рацион с высокоусвояемым белком, кальцием и фосфором для роста и укрепления костной ткани, витамином D для усвоения кальция и оптимальным количеством калорий для профилактики ожирения. Роял Канин разработал особый рацион MOTHER & BABYCAT в виде мусса или сухих крокет. Этот корм подходит беременным и кормящим вислоухим кошкам и их потомству.

Важно: Некоторые владельцы кошек ошибочно считают, что кальций может стать причиной выпрямления ушек скоттиш-фолда. Это не так, кальций необходим кошкам любой породы, и на форму хряща в ушах никакого воздействия не оказывает. Поэтому кормление котят скоттиш фолд и скоттиш страйт производится одинаковыми кормами.

Питание в 3 месяца

Трехмесячному котенку можно продолжать давать корм Babycat Milk, добавляя к рациону сухой корм MOTHER & BABYCAT. Позаботьтесь, чтобы в доступности всегда была свежая чистая вода. Если питомец отказывается пить из мисочки, купите поилку-фонтанчик, многим кошкам нравится звук и блеск проточной воды.

Кормление до 6 месяцев

На этом этапе можно предложить котенку продукты серии Kitten. Этот сбалансированный корм для котят в виде крокет, кусочков в желе и соусе, а также паштета помогает поддержать здоровье иммунной и пищеварительной системы, способствует гармоничному развитию. Кусочки и крокеты отличаются особой формой и размером, чтобы маленький питомец легко захватывал их.

Чем кормить шотландских котят до года

Между 6 и 12 месяцами котенок входит в фазу полового созревания. По достижению 8-месячного возраста скоттиш-фолда можно кастрировать или стерилизовать по согласованию с ветеринарным врачом. Кастрация может привести к ожирению, так как по статистике у кастрированных питомцев увеличивается аппетит. Чтобы этого не случилось, нужно знать, чем кормить вислоухих котят после кастрации. Им требуется питание со сниженным количеством жиров, и в то же время создающее чувство насыщения.

Сухой и влажный рационы Kitten Sterilised с витаминами Е и С содержат сбалансированный комплекс жизненно важных веществ, в частности, фосфора и кальция, а также высокоусвояемые белки и пребиотики.

Можно давать шотландскому вислоухому котенку рационы, разработанные для котят этой породы или для породы British Shorthair.

Норма сухого корма для вислоухих котят

Сухой корм обладает высокой энергетической плотностью (процентом энергии на единицу веса), поэтому важно придерживаться суточного объема порций. В среднем она варьируется от 29 до 52 г в сутки в зависимости от веса котенка и его возраста.

Как выбрать корм для шотландских вислоухих котят

Готовый промышленный корм для котят вислоухой шотландской кошки — оптимальный выбор. Большинство владельцев котят не являются специалистами-диетологами или ветеринарами, поэтому навряд ли смогут составить полноценное сбалансированное меню. В готовых рационах есть необходимые для жизни питомца компоненты. К тому же такой корм избавляет от длительных проблемных закупок и готовки. Это существенно экономит время и силы владельца, предоставляя ему больше возможностей для игр и общения с питомцем.

При выборе корма нужно учесть ряд факторов:

Возраст. Для котят выпускаются серии Baby или Kitten. Они разработаны с учетом потребностей растущего организма. Специфика. Корма могут предназначаться для стерилизованных котят или быть лечебными, диетическими. Срок годности.

Выбирая тип корма — сухой или влажный, — можно ориентироваться на возраст котенка (например, для котят от 1 до 4 месяцев разработан ультрамягкий мусс Mother & Babycat Royal Canin), состояние здоровья (в том числе зубов) и вкусовые предпочтения питомца. Каждый рацион сбалансированный, поэтому допускается кормление одним типом корма и сочетание сухого и влажного рационов.

Важно: Шотландским котятам, как и котятам других пород, нужны корма со сбалансированным минеральным и витаминным комплексом.

Что нельзя давать

Чем нельзя кормить вислоухого котенка? Как и других кошек, его прежде всего категорически запрещается кормить едой с человеческого стола. Вот неполный список того, что недопустимо в пище для шотландских кошек:

цельное молоко (лактоза плохо переваривается);

сосиски, колбасы, жирное мясо (особенно свинина);

консервированные, маринованные и копченые продукты;

цитрусы (их эфирные масла вредны для обоняния и ЖКТ);

пряности, чеснок, лук (вызывают расстройства пищеварения);

картофель (содержит крахмал, перегружающий пищеварение);

сахар (может привести к диабету, слепоте, мочекаменной болезни);

мясные и рыбные кости (травмируют пищеварительный тракт);

бобы, орехи, грибы (тяжелая малоэнергетическая пища, вызывает проблемы ЖКТ);

соль (переизбыток в организме негативно сказывается на здоровье животного).

Все эти продукты вредны для шотландской кошки как на ранних этапах жизни, так и после года.

Выбрать, чем кормить шотландского котенка, необходимо еще до того как он окажется в вашем доме. Поначалу стоит кормить его тем, чем кормил заводчик, а затем, при желании, постепенно перевести на новый рацион после консультации с ветеринаром. При соблюдении рекомендаций питомец получит больше возможностей нормально развиваться и из веселого игривого котенка вырасти в здорового красивого кота или кошку.