У котенка гноятся глаза: причины и лечение

Почему у котенка гноятся глаза

Что делать, если у котенка гноятся глаза? В первую очередь, не паниковать. Нужно установить причину, затем определить метод лечения, а в дальнейшем выполнять профилактику. Как все это сделать, читайте дальше.





Самые распространенные причины

После сна у животного могут слезиться глаза и накапливаться чуть мутноватая жидкость в уголке века. Это считается нормой. Беспокойство у хозяина должно вызывать очень сильное слезотечение или гноение. Ни одно из этих явлений нельзя игнорировать.

Загноение глаз у животного не всегда является самостоятельным заболеванием. Это также симптом, который свидетельствует о наличии паразитов или инфекции в организме. Глаза могут гноиться при ожоге, аллергии, глистной инвазии, токсоплазмозе, кальцивирозе, герпесе, хламидиозе и других болезнях. Для установления причины, нужно обратиться для проведения диагностики к ветеринарному врачу.





Нагноение может быть спровоцировано и рядом других болезней: конъюнктивитом, блефаритом, кератитом и т.д. Иногда причиной является простуда или травма глаза. В домашних условиях диагностировать заболевание и предпринимать меры по лечению не рекомендуется. Сначала важно правильно определить, почему возникло нагноение. Сделать это может лишь ветеринарный врач.

Если нагноение появилось в результате травмы, ему сопутствуют кровоподтек и припухлость. Блефарит, к примеру, вызывает острый зуд. Животное чешет глаза лапами или трется мордой о любую подходящую поверхность, занося вторичную инфекцию в поврежденную область.





Что делать? Не заниматься самолечением. При выборе некорректной методики у животного может перестать открываться веко, ухудшиться зрение, котенок даже может потерять глаз или умереть. Проводите терапию заболеваний, связанных с вирусной, бактериальной, грибковой или паразитарной инфекциями,только после диагностики и составления ветеринарным врачом плана лечения.



В более легких случаях бывает достаточно местного лечения и обработки непосредственно глаз. А некоторых же случаях может требоваться комплексное лечение, а иногда и хирургическое вмешательство. Поэтому, если пока нагноение открылось только на одном глазу, принимать превентивные меры врач может порекомендовать и к визуально здоровому глазу. Нередко у новорожденных котят гноятся глаза, потому что у них конъюнктивит различной этиологии. Область глаз становится очень чувствительной, у животного может даже подняться температура.





Промывать глаза отваром лекарственных трав стоит очень осторожно и только по согласованию с врачом. Ведь в отвар могут попасть мелкие частички лекарственного растения и раздражать глаз. Делайте обработку отварами только если это назначил врач.



Отнеситесь к появлению нагноения глаз у котенка серьезно. Как можно скорее обратитесь в ветеринарную клинику, чтобы уберечься от осложнений. При травмировании или попадании инородного тела в глаз перед началом лечения проводят обработку: поврежденное место очищают от грязи и гноя, инородное тело удаляют, но проводит это непосредственно врач. После этого используют необходимые препараты, которые могут включать антибактериальные, ранозаживляющие медикаменты. В особо критичных случаях может быть необходимо хирургическое вмешательство.



Профилактика Профилактические меры нужно проводить исходя из причины заболевания. Чтобы избежать паразитарных заболеваний и вирусных инфекций, придерживайтесь установленного врачом графика прививок и обработки от паразитов. Это важно для котят любых пород, включая шотландцев, а также для беспородных уличных кошек.



Для поддержания гигиены глаз необходимо периодически промывать питомцу глаза, устраняя засохшие выделения. Используйте кипяченую воду, специальный гигиенический раствор или лосьон. Некоторые препараты могут окрашивать шерсть животного, если она светлого оттенка.