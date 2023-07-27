Стимулирование аппетита

У некоторых кошек с возрастом снижается сенсорное восприятие запаха и вкуса, что приводит к уменьшению потребления корма. Рацион AGEING 12+ помогает стимулировать аппетит стареющей кошки благодаря высокой вкусовой привлекательности и особой двойной текстуре крокет, которые легко разгрызать.