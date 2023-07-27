Ageing 12+

Ageing 12+

сухой корм для котов

Эйджинг 12+. Полнорационный сухой корм для стареющих кошек в возрасте от 12 лет.

Доступные размеры

2kg

Стимулирование аппетита

У некоторых кошек с возрастом снижается сенсорное восприятие запаха и вкуса, что приводит к уменьшению потребления корма. Рацион AGEING 12+ помогает стимулировать аппетит стареющей кошки благодаря высокой вкусовой привлекательности и особой двойной текстуре крокет, которые легко разгрызать.

Комплекс для поддержания здоровья в зрелом возрасте

Комплекс антиоксидантов, включая ликопен, а также жирные кислоты омега-3 для поддержания здоровья организма в процессе старения.

Здоровье почек

Помогает поддерживать здоровье почек благодаря адаптированному уровню фосфора.

Здоровье мочевыделительной системы

Формула рациона помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы взрослой кошки.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/réemploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 400 gCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 2 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 4 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году