Ageing 12+
сухой корм для котов
Эйджинг 12+. Полнорационный сухой корм для стареющих кошек в возрасте от 12 лет.
Доступные размеры
2kg
Стимулирование аппетита
У некоторых кошек с возрастом снижается сенсорное восприятие запаха и вкуса, что приводит к уменьшению потребления корма. Рацион AGEING 12+ помогает стимулировать аппетит стареющей кошки благодаря высокой вкусовой привлекательности и особой двойной текстуре крокет, которые легко разгрызать.
Комплекс для поддержания здоровья в зрелом возрасте
Комплекс антиоксидантов, включая ликопен, а также жирные кислоты омега-3 для поддержания здоровья организма в процессе старения.
Здоровье почек
Помогает поддерживать здоровье почек благодаря адаптированному уровню фосфора.
Здоровье мочевыделительной системы
Формула рациона помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы взрослой кошки.
Изолят растительных протеинов*, обработанная пшеничная мука, животные жиры, дегидратированные протеины мяса птицы, рис, кукуруза, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, экстракт цикория, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи и их частицы, томат (источник ликопена), фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A: 19 000 MЕ, витамин D3 700 MЕ, E1 (железо): 37 мг, E2 (йод) 3,7 мг, E4 (медь): 11 мг, E5 (марганец): 48 мг, E6 (цинк) 145 мг, E8 (селен): 0,06 мг. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов): 0,6 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 30 %; сырой жир - 19 %; сырая зола - 5,3 %; сырая клетчатка - 4,4 %; фосфор - 0,6 %; на 1 кг: омега 3 жирные кислоты - 10,9 г; ликопен - 8 мг.
*L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|42 г
|52 г
|60 г
|68 г
|нормальный вес (сухой корм + влажный корм Royal Canin ageing 12+)
|23 г + 1 пауч
|33 г + 1 пауч
|41 г + 1 пауч
|50 г + 1 пауч
|лишний вес
|33 г
|41 г
|48 г
|54 г
|лишний вес (сухой корм + влажный корм Royal Canin ageing 12+)
|15 г + 1 пауч
|22 г + 1 пауч
|29 г+ 1 пауч
|36 г + 1 пауч
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 400 g
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 2 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 4 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-