Babycat milk
порошок корм для котов
Беби Кет Милк. Полноценный заменитель кошачьего молока для котят с рождения до отъема.
Доступные размеры
1 x 300g
Заменитель молока котят
Формула содержит основные питательные вещества, содержащиеся в молоке кошки.
Развитие мозга з дгк
Обогащенный ДГК - омега-3 с жирными кислотами для поддержания развития мозга котенка.
Здоровье иммунной системы
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы котенка.
Поддержание микробиома
Комбинация пребиотиков и высокопереваримых белков, способствующих балансу микробиоты кишечника для поддержания здоровья пищеварительной системы. Эта формула подходит для незрелой пищеварительной системы котят, способствует росту и здоровому пищеварению, имеет адаптированное содержание лактозы, не содержит крахмала.
Легкое приготовление
BABYCAT MILK мгновенно растворяется, образуя совершенно однородный заменитель молока (см. инструкцию по использованию).