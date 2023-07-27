Babycat milk

Babycat milk

порошок корм для котов

Беби Кет Милк. Полноценный заменитель кошачьего молока для котят с рождения до отъема.

Доступные размеры

1 x 300g

Заменитель молока котят

Формула содержит основные питательные вещества, содержащиеся в молоке кошки.

Развитие мозга з дгк

Обогащенный ДГК - омега-3 с жирными кислотами для поддержания развития мозга котенка.

Здоровье иммунной системы

Поддерживает развитие здоровой иммунной системы котенка.

Поддержание микробиома

Комбинация пребиотиков и высокопереваримых белков, способствующих балансу микробиоты кишечника для поддержания здоровья пищеварительной системы. Эта формула подходит для незрелой пищеварительной системы котят, способствует росту и здоровому пищеварению, имеет адаптированное содержание лактозы, не содержит крахмала.

Легкое приготовление

BABYCAT MILK мгновенно растворяется, образуя совершенно однородный заменитель молока (см. инструкцию по использованию).

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году