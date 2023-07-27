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British Shorthair

British Shorthair

Влажный корм для кошек

Бритиш Шортхейр Эдалт. Полнорационный влажный корм для взрослых кошек породы британская короткошерстная в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Умеренное содержание энергии

Кошки породы британская короткошерстная отличаются массивным, крепким и мускулистым телом. Рацион имеет адаптированное содержание жира для эффективного контроля веса.

Умеренное содержание энергии

Кошки породы британская короткошерстная отличаются массивным, крепким и мускулистым телом. Рацион имеет адаптированное содержание жира для эффективного контроля веса.

Здоровье кожи и шерсти

Помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году