British Shorthair
Влажный корм для кошек
Бритиш Шортхейр Эдалт. Полнорационный влажный корм для взрослых кошек породы британская короткошерстная в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Умеренное содержание энергии
Кошки породы британская короткошерстная отличаются массивным, крепким и мускулистым телом. Рацион имеет адаптированное содержание жира для эффективного контроля веса.
Умеренное содержание энергии
Кошки породы британская короткошерстная отличаются массивным, крепким и мускулистым телом. Рацион имеет адаптированное содержание жира для эффективного контроля веса.
Здоровье кожи и шерсти
Помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, рыба и рыбные субпродукты, экстракты протеинов растительного происхождения, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 260 МЕ; железо - 8 мг; йод - 0,33 мг; медь - 2,6 мг; марганец - 2,5 мг; цинк - 25 мг.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 9%; сырой жир - 3,2%; сырая зола - 1,2%; сырая клетчатка - 0,8%.
|Вес
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|7 кг
|Ежедневное количество (только пауч)
|2 + 3/4
|3 + 1/4
|3 + 3/4
|4
|Ежедневное количество (пауч+сухой корм)
|1 + 33 г Royal Canin British Shorthair
|1 +42 г Royal Canin British Shorthair
|1 + 51 г Royal Canin British Shorthair
|1 + 59 г Royal Canin British Shorthair