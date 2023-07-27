British Shorthair Kitten

British Shorthair Kitten

сухой корм для котов

Бритиш Шортхейр Киттен. Полнорационный сухой корм для котят породы британская короткошерстная в возрасте до 12 месяцев.

Доступные размеры

400g

2kg

Рост мышц и костей

С адаптированным содержанием белка и точно сбалансированным содержанием витаминов и минералов, которые помогают поддерживать развитие здоровых мышц и костей для здорового роста.

Здоровье пищеварительной системы

Высокопереваримый белок (L.I.P.*) и пребиотики, способствующие поддержанию баланса кишечной  флоры. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.

Поддержание иммунной системы

Комплекс антиоксидантов, в т. ч. витамин Е,  помогает поддерживать естественные защитные силы организма котенка.

L.I.P.

Белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости (более 90%)

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/réemploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 400 gCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 2 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 10 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году