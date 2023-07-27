British Shorthair Kitten
сухой корм для котов
Бритиш Шортхейр Киттен. Полнорационный сухой корм для котят породы британская короткошерстная в возрасте до 12 месяцев.
Доступные размеры
400g
2kg
Рост мышц и костей
С адаптированным содержанием белка и точно сбалансированным содержанием витаминов и минералов, которые помогают поддерживать развитие здоровых мышц и костей для здорового роста.
Здоровье пищеварительной системы
Высокопереваримый белок (L.I.P.*) и пребиотики, способствующие поддержанию баланса кишечной флоры. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Поддержание иммунной системы
Комплекс антиоксидантов, в т. ч. витамин Е, помогает поддерживать естественные защитные силы организма котенка.
L.I.P.
Белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости (более 90%)
Дегидратированные протеины мяса птицы, рис, изолят протеинов растительного происхождения*, животные жиры, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, кукурузный глютен, пшеничная мука, свекольный жом, растительная клетчатка, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи и их частицы , оболочка и семена подорожника (0,5%), фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), экстракты дрожжей (источник бета-глюканов), масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 33 500 MЕ; витамин D3 - 900 MЕ; витамин E - 670 мг E1 (железо) - 33 мг E2 (йод) - 3,3 мг E4 (медь) - 10 мг E5 (марганец) - 42 мг E6 (цинк) - 124 мг E8 (селен) - 0,05 мг L-карнитин - 50 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 38%; сырой жир - 20%; сырая зола - 8%; сырая клетчатка - 2,2%.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
|Возраст котенка
|2-3 месяца
|4 - 6 месяцев
|7- 9 месяцев
|10 - 12 месяцев
|Вес
|0,8 кг - 2,1 кг
|1,8 кг- 3,9 кг
|2,4 кг - 5 кг
|2,9 кг - 5 кг
|Ежедневное количество (гранулы)
|40 - 70 г
|55 - 77 г
|53 - 67 г
|44 - 58 г
|Ежедневное количество (гранулы+банки)
|16 - 45 г + 1/2 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|34 - 56 г + 1 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|32 - 45 г + 1 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|23 - 37 г + 1 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 400 g
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 2 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 10 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-