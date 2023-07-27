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Digest Sensitive Gravy

Digest Sensitive Gravy

Влажный корм для кошек

Дайджест Сенситив Кер соус. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев с чувствительной пищеварительной системой.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Уменьшение запаха испражнений. Высокая переваримость

Имеет высокую усвояемость и способствует ослаблению запаха фекалий.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы

Поддержание оптимального веса

Помогает поддерживать оптимальный вес.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году