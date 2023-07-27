Digest Sensitive Gravy
Влажный корм для кошек
Дайджест Сенситив Кер соус. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев с чувствительной пищеварительной системой.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Уменьшение запаха испражнений. Высокая переваримость
Имеет высокую усвояемость и способствует ослаблению запаха фекалий.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы
Поддержание оптимального веса
Помогает поддерживать оптимальный вес.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, экстракты растительных протеинов, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3: 200 MЕ, E1 (железо) 3,6 мг, E2 (йод): 0,35 мг, E4 (медь) 2,8 мг, E5 (марганец): 1 мг, E6 (цинк ): 11 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения: 2 г.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 9,5%; сырой жир - 4%; сырая зола - 1,7%; сырая клетчатка - 0,6%; влажность - 80,5%.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Только влажный корм
|2
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/2
|Влажный корм (пауч) + сухой корм Royal Canin Digestive Care
|1 пауч + 23 г
|1 пауч + 32 г
|1 пауч + 41 г
|1 пауч + 50 г