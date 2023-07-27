FIT 32
сухой корм для котов
Фит. Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет
Доступные размеры
400g
2kg
10kg
Оптимальный нутриентный профиль
Для удовлетворения всех потребностей взрослым кошкам необходимо высококачественное здоровое питание. Рацион FIT 32 содержит точное количество полезных нутриентов для поддержания здоровья взрослых кошек.
Оптимальный вес
Адаптированная калорийность рациона помогает поддерживать оптимальный вес взрослых кошек.
Уменьшение образования комочков шерсти
Помогает стимулировать выведение из пищеварительной системы комочков шерсти благодаря содержанию специальной смеси различных типов клетчатки
Здоровье мочевыделительной системы
Формула рациона помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы взрослой кошки.
Дегидратированные протеины мяса птицы, рис, пшеница, кукуруза, животные жиры, дегидратированные протеины свинины, растительная клетчатка, пшеничная мука, гидролизат белков животного происхождения, кукурузный глютен, дрожжи и их частицы, свекольный жом, соевое масло, рыбий жир, минеральные вещества, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 13000 MЕ; витамин D3 - 700 MЕ; железо - 35 мг; йод - 3,5 мг; медь - 11 мг; марганец - 45 мг; цинк - 136 мг; селен - 0,09 мг; зоотехнические добавки: хлорид аммония - 5 г; консерванты - aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 32%; сырой жир - 15%; сырая зола - 7,2%; сырая клетчатка - 4,6%; кальций - 1,16%; фосфор - 1,1%; омега-6 - 3,46%; омега-3 - 0,63%, в т. ч. ЭПК/ДГК - 0,2%.
*L.I.P.: - белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|44 г
|54 г
|63 г
|72 г
|нормальный вес (сухой корм + пауч Royal Canin Instinctive)
|26 г + 1 пауч
|36 г + 1 пауч
|45 г + 1 пауч
|54 г + 1 пауч
|лишний вес
|35 г
|43 г
|51 г
|58 г
|лишний вес (сухой корм + пауч Royal Canin Instinctive)Overweight
|17 г + 1 пауч
|25 г + 1 пауч
|32 г + 1 пауч
|39 г + 1 пауч