FIT 32

FIT 32

сухой корм для котов

Фит. Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет

Доступные размеры

400g

2kg

10kg

Оптимальный нутриентный профиль

Для удовлетворения всех потребностей взрослым кошкам необходимо высококачественное здоровое питание. Рацион FIT 32 содержит точное количество полезных нутриентов для поддержания здоровья взрослых кошек.

Оптимальный вес

Адаптированная калорийность рациона помогает поддерживать оптимальный вес взрослых кошек.

Уменьшение образования комочков шерсти

Помогает стимулировать выведение из пищеварительной системы комочков шерсти благодаря содержанию специальной смеси различных типов клетчатки

Здоровье мочевыделительной системы

Формула рациона помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы взрослой кошки.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году