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Hair and Skin Care

Hair and Skin Care

Сухой корм для кошек

Доступные размеры

400g

2kg

4kg

10kg

Поддержание здоровья кожи

Рацион разработан с целью поддержания здоровья кожи вашей кошки, блеска и качества шерсти.

Доказанная эффективность

Более 90% владельцев кошек отметили хорошее качество кожи и шерсти после 3-х недель кормления сухими и влажными рационами ROYAL CANIN® HAIR & SKIN CARE. * Внутреннее исследование Royal Canin

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году