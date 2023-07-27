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Hairball Care Gravy

Hairball Care Gravy

Влажный корм для кошек

Хейрбол Кер соус. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев, склонных к накоплению в желудочно-кишечном тракте комочков шерсти.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Контроль образования комочков шерсти

Стимулируя кишечный транзит, способствует выведению проглоченной шерсти.

Здоровье пищеварительной системы

Высокая переваримость.

Поддержание оптимального веса

Помогает поддерживать оптимальный вес

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА