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Instinctive 7+ Gravy

Instinctive 7+ Gravy

Влажный корм для кошек

Инстинктив соус 7+. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для зрелых кошек в возрасте от 7 лет.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Комплекс для поддержания жизненной энергии

Помогает поддерживать оптимальный вес стерилизованных/кастрированных кошек.

Инстинктивное предпочтение

Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.

Здоровье почек

Помогает поддерживать здоровье почек благодаря адаптированному уровню фосфора.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году