Instinctive 7+ Gravy
Влажный корм для кошек
Инстинктив соус 7+. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для зрелых кошек в возрасте от 7 лет.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Комплекс для поддержания жизненной энергии
Помогает поддерживать оптимальный вес стерилизованных/кастрированных кошек.
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.
Здоровье почек
Помогает поддерживать здоровье почек благодаря адаптированному уровню фосфора.
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты растительных протеинов, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы, моллюски и ракообразные.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 320 МЕ; железо - 3 мг; йод - 0,3 мг; медь - 2,3 мг; марганец - 0,8 мг; цинк - 8 мг.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 10,5%; сырой жир - 2,5%; сырая зола - 1,1%; сырая клетчатка - 1,4%.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Только влажный корм
|2 + 1/4
|3
|3 + 1/4
|3 + 3/4
|Влажный корм + сухой корм Royal Canin Indoor 7 +
|26 г + 1 пауч
|36 г + 1 пауч
|45 г +1 пауч
|54 г + 1 пауч