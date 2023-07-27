Instinctive Gravy

Instinctive Gravy

влажный корм для котов

Инстинктив соус. Полнорационный влажный корм для кошек в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

12 x 85g

1 x 85g

Инстинктивное предпочтение

Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.

Здоровье мочевыводелительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

Поддержание оптимального веса

Рацион помогает поддерживать оптимальный вес.

Références produitsDénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi de l’emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Emballage primaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus
Emballage secondaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0 BonusMalus

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году