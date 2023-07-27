Kitten Chunks in jelly
Влажный корм для кошек
Киттен. Полнорационный влажный корм для котят в возрасте до 12 месяцев
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Мягкая текстура для котят
Оптимальный размер кусочков, их текстура и вкусовой профиль для котят.
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы котят с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.
Развитие мозга
Обогащен омега-3 жирными кислотами (ДГК) для поддержания развития мозга и здорового зрения котят.
Мясо и субпродукты животного происхождения, экстракты растительных протеинов, злаки, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, масло и жиры, дрожжи.
Добавки (на кг): пищевые добавки: витамин D3 – 60 MЕ; железо (3b103) – 4 мг; йод (3b202) – 0,38 мг; медь (3b405, 3b406) – 3 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) – 1,1 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 11 мг.
Аналитические компоненты: влажность – 79,8%; сырой протеин – 12%; сырой жир – 4%; сырая зола – 1,5%; сырая клетчатка – 0,4%; безазотистые экстрактивные вещества – 2,2%.
|Возраст котенка (в месяцах)
|<1,5
|1,5
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Kitten's weight (kg)
|Мазер & Бебикет
|0.6 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Норма кормления (пауч/день)
|Мазер & Бебикет
|2
|2.5
|3
|3.5
|3.5
|3.5
|3
|3
|3
|2.5
|2.5
|2.5
|Возраст котенка (в месяцах)
|<1,5
|1,5
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Kitten's weight (kg)
|Мазер & Бебикет
|0.6 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Норма кормления (пауч/день)
|Мазер & Бебикет
|1 пауч + 18g
|1 пауч + 28g
|1 пауч + 41g
|1 пауч + 46g
|1 пауч + 49g
|1 пауч + 47g
|1 пауч + 44g
|1 пауч + 41g
|1 пауч + 38g
|1 пауч + 35g
|1 пауч + 32g
|1 пауч + 31g