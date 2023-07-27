Kitten Chunks in jelly

Kitten Chunks in jelly

Влажный корм для кошек

Киттен. Полнорационный влажный корм для котят в возрасте до 12 месяцев

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Мягкая текстура для котят

Оптимальный размер кусочков, их текстура и вкусовой профиль для котят.

Крепкая иммунная система

Поддерживает развитие здоровой иммунной системы котят с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.

Развитие мозга

Обогащен омега-3 жирными кислотами (ДГК) для поддержания развития мозга и здорового зрения котят.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году