СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ROYAL CANIN® Light Weight Care — это полноценная и сбалансированная питательная формула, специально разработанная, чтобы помочь ограничить набор лишнего веса и поддерживать здоровый вес.
ПРЕИМУЩЕСТВА
4B- NUTRIENT 1-FOP
FIBRES & PSYLLIUM
4C- NUTRIENT 2-FOP
L-CARNITINE
ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ
Дегидратированные белки из мяса домашней птицы, растительное волокно, пшеничный глютен *, кукуруза, кукурузная глютеновая мука, рис, гидролизованные животные белки, кукурузная мука, пшеница, животные жиры, минералы, свекольный жом, дрожжевые продукты, рыбий жир, оболочка подорожника и семена (0,50%), соевое масло.
ДОБАВКИ (НА КГ) : Пищевые добавки: витамин А – 21 000 МЕ; витамин D3 – 800 МЕ; железо (3b103) – 30 мг; йод (3b201, 3b202) – 3 мг; медь (3b405, 3b406) – 9 мг; марганец (3b502, 3b504) – 39 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 128 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,06 мг. Антиоксиданты.