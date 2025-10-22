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Light Weight Care

Light Weight Care

Сухой корм для кошек

Light Weight Care – это полноценная и сбалансированная питательная формула, специально разработанная, чтобы помочь ограничить набор лишнего веса и поддерживать здоровый вес.

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Доступные размеры

400 gg 400

1.5 kgkg 1.5

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СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

ROYAL CANIN® Light Weight Care — это полноценная и сбалансированная питательная формула, специально разработанная, чтобы помочь ограничить набор лишнего веса и поддерживать здоровый вес.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

4B- NUTRIENT 1-FOP

FIBRES & PSYLLIUM

4C- NUTRIENT 2-FOP

L-CARNITINE

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ