СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten специально разработан с учетом всех пищевых потребностей вашего котенка. Обеспечивая котенку питательный рацион с первых дней жизни, вы помогаете поддерживать его здоровье в долгосрочной перспективе, когда он станет взрослым. Хотя пищеварительная система котенка активно развивается, она все еще остается незрелой. Вот почему нужен рацион с высококачественным белком для поддержания и сохранения здорового пищеварения. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten содержит белок высокого уровня усвояемости, известный как Low Indigestible Protein (или L.I.P), а также пребиотики, которые помогают поддерживать баланс кишечной флоры. Комплекс антиоксидантов, содержащий витамин Е, в составе ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten способствует поддержанию системы естественной защиты организма, в то время как котенок породы мейн-кун продолжает расти и развиваться. Чтобы удовлетворить индивидуальные предпочтения каждого животного, ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten также доступен в виде влажного корма во вкусном соусе. Если вы планируете смешанное кормление, просто придерживайтесь наших рекомендаций по кормлению, чтобы ваш кот получал точное количество как влажного, так и сухого корма для оптимальной пользы.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Особые большие челюсти
Эта специально разработанная крокета в форме куба адаптирована по форме и текстуре для больших челюстей котят породы мейн-кун. Уникальная крокета стимулирует котенка к разгрызанию, помогая поддерживать гигиену ротовой полости. Эксклюзивная формула: кальций и фосфор.
Поддержание здоровья в период длительного роста
Адаптированное содержание калорий и белка, а также точный баланс витаминов (в т. ч. витамин D) и минералов (в т. ч. кальций и фосфор) способствуют поддержанию здорового развития костей и суставов для сбалансированного роста.
Здоровое пищеварение
Высокопереваримый белок (L.I.P.*) и пребиотики, способствующие поддержанию баланса кишечной флоры. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Поддержание иммунной системы
Комплекс антиоксидантов, в т. ч. витамин Е, помогает поддерживать естественные защитные силы организма котенка.
L.I.P.
Белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости (более 90%)
ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ
|Возраст котенка
|3 - 4 місяці
|5 - 7 місяців
|8 - 11 місяців
|12 -15 місяців
|Вес котенка
|1,5 - 3,6 кг
|2,6 - 4,8 кг
|3,4 - 6, 3 кг
|4,2 - 7,6 кг
|Ежедневное количество
|69-100 г
|77 -109 г
|77 - 93 г
|64 - 80 г
|Ежедневное количество
|45 - 76 г + 1/2 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|56 - 87 г + 1 пауч Royal Canin Kitten
|56 -72 г + 1 пауч Royal Canin Kitten
|43 -59 г + 1 пауч Royal Canin Kitten