Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться
Главная страницаКошкиПродуктыВсе рационыMaine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten

Maine Coon Kitten

Сухой корм для кошек

Мейн Кун Киттен. Полнорационный сухой корм для котят породы мейн-кун в возрасте до 15 месяцев

Читать больше

Доступные размеры

400 gg 400

2 kgkg 2

Знайти зоомагазин

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten специально разработан с учетом всех пищевых потребностей вашего котенка. Обеспечивая котенку питательный рацион с первых дней жизни, вы помогаете поддерживать его здоровье в долгосрочной перспективе, когда он станет взрослым. Хотя пищеварительная система котенка активно развивается, она все еще остается незрелой. Вот почему нужен рацион с высококачественным белком для поддержания и сохранения здорового пищеварения. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten содержит белок высокого уровня усвояемости, известный как Low Indigestible Protein (или L.I.P), а также пребиотики, которые помогают поддерживать баланс кишечной флоры. Комплекс антиоксидантов, содержащий витамин Е, в составе ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten способствует поддержанию системы естественной защиты организма, в то время как котенок породы мейн-кун продолжает расти и развиваться. Чтобы удовлетворить индивидуальные предпочтения каждого животного, ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten также доступен в виде влажного корма во вкусном соусе. Если вы планируете смешанное кормление, просто придерживайтесь наших рекомендаций по кормлению, чтобы ваш кот получал точное количество как влажного, так и сухого корма для оптимальной пользы.

Читать больше
pa.productDetails.productDetailsImageAlt

ПРЕИМУЩЕСТВА

Особые большие челюсти

Эта специально разработанная крокета в форме куба адаптирована по форме и текстуре для больших челюстей котят породы мейн-кун. Уникальная крокета стимулирует котенка к разгрызанию, помогая поддерживать гигиену ротовой полости. Эксклюзивная формула: кальций и фосфор.

Поддержание здоровья в период длительного роста

Адаптированное содержание калорий и белка, а также точный баланс витаминов (в т. ч. витамин D) и минералов (в т. ч. кальций и фосфор) способствуют поддержанию здорового развития костей и суставов для сбалансированного роста.

Здоровое пищеварение

Высокопереваримый белок (L.I.P.*) и пребиотики, способствующие поддержанию баланса кишечной  флоры. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.

Поддержание иммунной системы

Комплекс антиоксидантов, в т. ч. витамин Е,  помогает поддерживать естественные защитные силы организма котенка.

L.I.P.

Белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости (более 90%)

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ