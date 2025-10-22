ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten специально разработан с учетом всех пищевых потребностей вашего котенка. Обеспечивая котенку питательный рацион с первых дней жизни, вы помогаете поддерживать его здоровье в долгосрочной перспективе, когда он станет взрослым. Хотя пищеварительная система котенка активно развивается, она все еще остается незрелой. Вот почему нужен рацион с высококачественным белком для поддержания и сохранения здорового пищеварения. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten содержит белок высокого уровня усвояемости, известный как Low Indigestible Protein (или L.I.P), а также пребиотики, которые помогают поддерживать баланс кишечной флоры. Комплекс антиоксидантов, содержащий витамин Е, в составе ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten способствует поддержанию системы естественной защиты организма, в то время как котенок породы мейн-кун продолжает расти и развиваться. Чтобы удовлетворить индивидуальные предпочтения каждого животного, ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten также доступен в виде влажного корма во вкусном соусе. Если вы планируете смешанное кормление, просто придерживайтесь наших рекомендаций по кормлению, чтобы ваш кот получал точное количество как влажного, так и сухого корма для оптимальной пользы.