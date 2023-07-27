Mother & Babycat
сухой корм для котов
Мазер & Бебикет. Полнорационный сухой корм для кошки в период беременности и лактации, а также для котят в возрасте от 1 до 4 месяцев
Доступные размеры
400g
2kg
4kg
Поддержание здоровья кошки и котят
Мазер энд Бебикет* это уникальное пищевое решение, которе адаптировано к высоким энергетическим нуждам кошки в конце беременности и во время лактации для оптимального развития котят на протяжении первой фазы роста.
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы котят благодаря комплексу нутриентов с научно доказанной эффективностью, в т. ч. витаминов Е и С.
Развитие мозга
Обогащенный омега-3 жирными кислотами (ДГК) для поддержания развития мозга и здорового зрения котят.
Дегидратированные протеины мяса птицы, животные жиры, кукурузная мука, пшеничный глютен* , рис, гидролизат протеинов животного происхождения, дрожжевые продукты, буряковый жом, растительная клетчатка, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов и бета-глюканов) (0,30%), масло водорослей рода шизохитриум (источник ДГК), мука бархатцев прямостоячих. * L.I.P. – белки, отобранные по принципу высокой усвояемости.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 25500 MЕ; витамин D3 – 1000 MЕ; железо (3b103) – 33 мг; йод (3b201, 3b202) – 3,3 мг; медь (3b405, 3b406) – 10 мг; марганец (3b502, 3b504) – 43 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 130 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,04 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 5 г. Консерванты. Aнтиоксиданты
Аналитические компоненты: влажность – 5,5%; сырой протеин – 34%; сырой жир – 25%; сырая зола – 7,3%; сырая клетчатка – 1,7%; безазотистые экстрактивные вещества – 26,5%.
|Возраст котенка (месяца)
|1
|2
|3
|4
|Вес котенка (кг)
|0.6 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|Норма кормления (г/день)
|26
|45
|56
|61
|Вес кота (кг)
|Лактация: 6 недель
|Лактация: 9 недель
|2
|38
|58
|3
|50
|78
|4
|62
|95
|5
|72
|112
|6
|82
|127
|7
|92
|142
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 2 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 4 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-