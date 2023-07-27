Mother & Babycat

Mother & Babycat

сухой корм для котов

Мазер & Бебикет. Полнорационный сухой корм для кошки в период беременности и лактации, а также для котят в возрасте от 1 до 4 месяцев

Доступные размеры

400g

2kg

4kg

Поддержание здоровья кошки и котят

Мазер энд Бебикет* это уникальное пищевое решение, которе адаптировано к высоким энергетическим нуждам кошки в конце беременности и во время лактации для оптимального развития котят на протяжении первой фазы роста.

Крепкая иммунная система

Поддерживает развитие здоровой иммунной системы котят благодаря комплексу нутриентов с научно доказанной эффективностью, в т. ч. витаминов Е и С.

Развитие мозга

Обогащенный омега-3 жирными кислотами (ДГК) для поддержания развития мозга и здорового зрения котят.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/ re emploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 2 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--
Sac 4 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году