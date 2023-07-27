MOTHER & BABYCAT Ultra soft mousse
влажный корм для котов
Мазер & Бебикет. Полнорационный влажный корм для кошки в период беременности и лактации, а также для котят в возрасте от 1 до 4 месяцев
Доступные размеры
1 x 195g
Оптимальный старт для котят
Ультрамягкая текстура мусса для улучшения перехода на твердый корм.
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы котят с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. ч. витаминов Е и С.
Развитие мозга
Обогащен омега-3 жирными кислотами (ДГК) для поддержания развития мозга и здорового зрения котят.
Мясо и субпродукты животного происхождения, масло и жиры, злаки, молоко и молочные продукты, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, дрожжи.
Добавки (на кг): пищевые добавки: витамин D3 – 120 MЕ; железо (3b103) – 5 мг; йод (3b202) – 0,4 мг; медь (3b405, 3b406) – 3,3 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) – 1,5 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 15 мг.
Аналитические компоненты: влажность – 78,7%; сырой протеин – 10,5%; сырой жир – 5,5%; сырая зола - 1,7%; сырая клетчатка – 0,8%; безазотистые экстрактивные вещества – 2,8%.
|Возраст (в месяцах)
|Количество банок в день
|5 - 6
|1/2
|6 - 7
|3/4
|7 - 8
|3/4
|8 - 12
|1
|12 - 16
|1 1/4