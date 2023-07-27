Sensible 33

Sensible 33

сухой корм для котов

Сенсибл. Полнорационный сухой корм для взрослых кошек с чувствительной пищеварительной системой в возрасте от 12 месяцев до 7 лет

Доступные размеры

400g

2kg

4kg

10kg

Здоровое пищеварение

У некоторых кошек чувствительность пищеварительной системы приводит к разжижению фекалий. Рацион SENSIBLE 33 содержит эксклюзивную комбинацию нутриентов для поддержания оптимальной работы пищеварительной системы (L.I.P.*) и пребиотики для поддержания баланса кишечной флоры.

Высокая вкусовая привлекательность

Три типа крокет различной формы с тщательно подобранным ароматическим профилем стимулируют кошек с чувствительной пищеварительной системой к потреблению корма.

Концентрированная энергия

Для кошек, нуждающихся в повышенной калорийности корма.

Здоровье мочевывыделительной системы

Формула рациона помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы взрослой кошки.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году