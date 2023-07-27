Sensible 33
сухой корм для котов
Сенсибл. Полнорационный сухой корм для взрослых кошек с чувствительной пищеварительной системой в возрасте от 12 месяцев до 7 лет
Доступные размеры
400g
2kg
4kg
10kg
Здоровое пищеварение
У некоторых кошек чувствительность пищеварительной системы приводит к разжижению фекалий. Рацион SENSIBLE 33 содержит эксклюзивную комбинацию нутриентов для поддержания оптимальной работы пищеварительной системы (L.I.P.*) и пребиотики для поддержания баланса кишечной флоры.
Высокая вкусовая привлекательность
Три типа крокет различной формы с тщательно подобранным ароматическим профилем стимулируют кошек с чувствительной пищеварительной системой к потреблению корма.
Концентрированная энергия
Для кошек, нуждающихся в повышенной калорийности корма.
Здоровье мочевывыделительной системы
Формула рациона помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы взрослой кошки.
Дегидратированные протеины мяса птицы, рис, животные жиры, кукуруза, изолят протеинов растительного происхождения*, дегидратированной протеины свинины*, пшеничная мука, пшеница, гидролизат белков животного происхождения, кукурузный глютен, дрожжи и их частицы, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир , растительная клетчатка, соевое масло, фруктоолигосахариды.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A: 18 500 MЕ, витамин D3: 1000 MЕ, E1 (железо): 38 мг, E2 (йод): 3,8 мг, E4 (медь) 12 мг, E5 (марганец): 50 мг , E6 (цинк) 150 мг, E8 (селен) 0,1 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения: 5 г. Зоотехнические добавки: аммоний хлорид 5 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 33%; сырой жир - 22%; сырая зола - 7,4%; сырая клетчатка - 1,6%..
*L.I.P. - белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|39 г
|48 г
|57 г
|64 г
|избыточный вес
|31 г
|39 г
|45 г
|51 г
|нормальный вес (сухой корм + + пауч Royal Canin Instinctive)
|23 г + 1 пауч
|32 г + 1 пауч
|40 г + 1 пауч
|48 г + 1 пауч
|лишний вес (сухой корм + + пауч Royal Canin Instinctive)
|15 г + 1 пауч
|22 г + 1 пауч
|29 г + 1 пауч
|35 г + 1 пауч