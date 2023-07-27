Sensory™ Feel Morsels in gravy
влажный корм для котов
Сенсори Фил (кусочки в соусе). Полнорационный влажный корм для взрослых котов, стимулирующий вкусовые рецепторы для распознавания уникальных текстур.
Доступные размеры
12 x 85g
1 x 85g
Стимуляция вкусовых рецепторов ротовой полости
Стимулирует вкусовые рецепторы для распознавания уникальных текстур.
Стимуляция органов чувств
Благополучие котов улучшается, если рацион обеспечивает сенсорные вариации. Royal canin® sensory стимулирует вкусовые рецепторы у котов и улучшает распознавание на уникальных текстур
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует оптимальному макронутриентному профилю, которому взрослые коты инстинктивно отдают предпочтение.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, рыба и рыбные субпродукты, экстракты растительных протеинов, минеральные вещества, субпродукты растительного происхождения, масло и жиры, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 – 60 МЕ, железо (3b103) – 3 мг, йод (3b202) – 0,35 мг, медь (3b405, 3b406) – 2,8 мг, марганец (3b502, 3b503, 3b504) – 1 мг, цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 10 мг.
Аналитические компоненты: сырой протеин – 10,5%; сырой жир – 2,8%; сырая зола – 1,5%; сырая клетчатка – 0,5%; безазотистые экстрактивные вещества – 5,1%.
|Вес кошки
|Паучей
|Пауч + сухой корм
|4 кг
|2+1/2
|1+35г