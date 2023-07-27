Sensory™ Smell Chunks in gravy

Sensory™ Smell Chunks in gravy

влажный корм для котов

Сенсори Смел (кусочки в соусе). Полнорационный влажный корм для взрослых котов, стимулирующий нюховые рецепторы в котов.

Доступные размеры

12 x 85g

1 x 85g

Стимуляция запахом

Стимулирует нюховые рецепторы у котов.

Стимуляция органов чувств

Качество жизни котов повышается, если рацион обеспечивает сенсорные вариации. ROYAL CANIN® SENSORY стимулирует органы чувств котов и улучшает их ощущения во время приема корма. Стимулирует распознавание уникальных текстур.

Инстинктивное предпочтение

Формула соответствует оптимальному макронутриентному профилю, которому взрослые коты инстинктивно отдают предпочтение.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

Références produitsDénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi de l’emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Emballage primaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus
Emballage secondaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0 BonusMalus

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году