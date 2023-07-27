Urinary Care

Urinary Care

Сухой корм для кошек

Уринари Кер. Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 12 лет, способствующий поддержанию здоровья мочевыделительной системы.

Доступные размеры

400g

2kg

10kg

Доказанная эффективность

В течение 10 дней помогает поддержать здоровье мочевыводящих путей у здоровых кошек, которых кормят рационом ROYAL CANIN® URINARY CARE*. * Внутреннее исследование Royal Canin

Поддержание здоровья мочевыводящих путей

Рацион можно использовать в течение длительного времени для поддержания здоровья мочевыводящих путей.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Urinary Care

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году