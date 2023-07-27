Urinary Care
Сухой корм для кошек
Уринари Кер. Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 12 лет, способствующий поддержанию здоровья мочевыделительной системы.
Доступные размеры
400g
2kg
10kg
Доказанная эффективность
В течение 10 дней помогает поддержать здоровье мочевыводящих путей у здоровых кошек, которых кормят рационом ROYAL CANIN® URINARY CARE*. * Внутреннее исследование Royal Canin
Поддержание здоровья мочевыводящих путей
Рацион можно использовать в течение длительного времени для поддержания здоровья мочевыводящих путей.
Пшеничный глютен*, кукуруза, дегидратированные белки из мяса домашней птицы, рис, пшеница, животные жиры, растительное волокно, кукурузный глютен, гидролизированные белки животного происхождения, кукурузная мука, минералы, свекольный жом, дрожжевые продукты, соевое масло, рыбий жир, мука бархатцев. *Л. И. П. (L.I.P.) - белки, выбранные по принципу высокой усвояемости.
Добавки (на 1 кг): Пищевые добавки: витамин А – 14 000 МЕ; витамин D3 – 700 МЕ; железо (3b103) – 33 мг; йод (3b201, 3b202) – 3,3 мг; медь (3b405, 3b406) – 10 мг; марганец (3b502, 3b504) – 43 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 135 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,05 мг. Антиоксиданты.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Urinary Care