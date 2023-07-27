Urinary Care Gravy
Влажный корм для кошек
Доступные размеры
1 x 85g
Доказанная эффективность
В течение 10 дней помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей у здоровых кошек, которых кормят сухими и влажными рационами ROYAL CANIN® URINARY CARE*. * Внутреннее исследование Royal Canin.
Поддержание здоровья мочевыводящих путей
Рацион можно использовать в течение длительного времени для поддержания здоровья мочевыводящих путей.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, минералы, субпродукты растительного происхождения, дрожжи.
Пищевые добавки: витамин D3 – 250 MЕ; железo (3b103) – 2 мг; йод (3b202) – 0,24 мг; медь (3b405, 3b406) – 1,9 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) – 0,5 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 5 мг.