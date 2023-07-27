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Urinary Care Gravy

Urinary Care Gravy

Влажный корм для кошек

Доступные размеры

1 x 85g

Доказанная эффективность

В течение 10 дней помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей у здоровых кошек, которых кормят сухими и влажными рационами ROYAL CANIN® URINARY CARE*. * Внутреннее исследование Royal Canin.

Поддержание здоровья мочевыводящих путей

Рацион можно использовать в течение длительного времени для поддержания здоровья мочевыводящих путей.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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