Anallergenic
сухой корм для котов
Аналердженик Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
2kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Олигопептиды
Низкомолекулярные пептиды для снижения риска возникновения нежелательных реакций на корм.
Исключение аллергенов
Формула и производственный процесс направлены на исключение источников пищевых аллергенов.
Барьерная функция кожи
Формула и производственный процесс направлены на исключение источников пищевых аллергенов.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|39
|3/8
|32
|3/8
|26
|2/8
|2,5
|46
|4/8
|38
|3/8
|30
|3/8
|3
|52
|4/8
|43
|4/8
|35
|3/8
|3,5
|58
|5/8
|48
|4/8
|39
|3/8
|4
|64
|5/8
|53
|5/8
|42
|4/8
|4,5
|69
|6/8
|58
|5/8
|46
|4/8
|5
|75
|6/8
|62
|5/8
|50
|4/8
|5,5
|80
|7/8
|67
|6/8
|53
|5/8
|6
|85
|7/8
|71
|6/8
|57
|5/8
|6,5
|90
|1
|75
|6/8
|60
|5/8
|7
|95
|1
|79
|7/8
|63
|5/8
|7,5
|100
|1+1/8
|83
|7/8
|66
|6/8
|8
|104
|1+1/8
|87
|7/8
|69
|6/8
|8,5
|109
|1+1/8
|91
|1
|73
|6/8
|9
|113
|1+2/8
|95
|1
|76
|6/8
|9,5
|118
|1+2/8
|98
|1
|79
|7/8
|10
|122
|1+2/8
|102
|1+1/8
|81
|7/8
|*м.с - мерных стаканов
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 2 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 4 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ANALLERGENIC — полнорационный диетический корм для кошек, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобранные источники протеинов и углеводов. Показания: Нежелательная реакция на корм (НКС), что проявляется нарушением функции кожи и / или пищеварительного тракта: -диагностика: элиминационная диета, -лечение, Атопический дерматит кошек (FAD), связанный с нежелательной реакцией на корм; Воспалительные заболевания кишечника (IBD). Противопоказания: Рост, беременность/лактация.