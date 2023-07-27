Anallergenic

Anallergenic

сухой корм для котов

Аналердженик Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

2kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Олигопептиды

Низкомолекулярные пептиды для снижения риска возникновения нежелательных реакций на корм.

Исключение аллергенов

Формула и производственный процесс направлены на исключение источников пищевых аллергенов.

Барьерная функция кожи

Формула и производственный процесс направлены на исключение источников пищевых аллергенов.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/ re emploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 2 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--
Sac 4 kg Cet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

ANALLERGENIC — полнорационный диетический корм для кошек, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобранные источники протеинов и углеводов. Показания: Нежелательная реакция на корм (НКС), что проявляется нарушением функции кожи и / или пищеварительного тракта: -диагностика: элиминационная диета, -лечение, Атопический дерматит кошек (FAD), связанный с нежелательной реакцией на корм; Воспалительные заболевания кишечника (IBD). Противопоказания: Рост, беременность/лактация.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году