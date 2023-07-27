СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

ANALLERGENIC — полнорационный диетический корм для кошек, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобранные источники протеинов и углеводов. Показания: Нежелательная реакция на корм (НКС), что проявляется нарушением функции кожи и / или пищеварительного тракта: -диагностика: элиминационная диета, -лечение, Атопический дерматит кошек (FAD), связанный с нежелательной реакцией на корм; Воспалительные заболевания кишечника (IBD). Противопоказания: Рост, беременность/лактация.

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