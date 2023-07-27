Diabetic
Сухой корм для кошек
Диабетик Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при сахарном диабете
Доступные размеры
1.5kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Контроль уровня глюкозы
Специальная формула, которая помогает контролировать уровень глюкозы после приема корма у кошек с сахарным диабетом.
Высокое содержание белка
Высокое содержание белка в рационе для поддержания мышечной массы (важный показатель для кошек с сахарным диабетом)
Низкий уровень крахмала
Формула с пониженным уровнем крахмала.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|40
|4/8
|33
|3/8
|26
|2/8
|2.5
|46
|4/8
|39
|3/8
|31
|3/8
|3
|53
|5/8
|44
|4/8
|35
|3/8
|3.5
|59
|5/8
|49
|4/8
|39
|3/8
|4
|65
|6/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|4.5
|70
|6/8
|59
|5/8
|47
|4/8
|5
|76
|7/8
|63
|6/8
|51
|4/8
|5.5
|81
|7/8
|68
|6/8
|54
|5/8
|6
|86
|1
|72
|6/8
|58
|5/8
|6.5
|91
|1
|76
|7/8
|61
|5/8
|7
|96
|1
|80
|7/8
|64
|6/8
|7.5
|101
|1+1/8
|84
|7/8
|67
|6/8
|8
|106
|1+1/8
|88
|1
|71
|6/8
|8.5
|111
|1+2/8
|92
|1
|74
|6/8
|9
|115
|1+2/8
|96
|1
|77
|7/8
|9.5
|120
|1+3/8
|100
|1+1/8
|80
|7/8
|10
|124
|1+3/8
|104
|1+1/8
|83
|7/8
|*м.с.-мерный стакан
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Diabetic – это полнорационный диетический корм для кошек, способствующий регуляции уровня глюкозы в крови. Корм содержит углеводы с низким гликемическим индексом. Показания: Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 6/9; Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 7/9 до достижения контроля гликемии. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.Diabetic – это полнорационный диетический корм для кошек, способствующий регуляции уровня глюкозы в крови. Корм содержит углеводы с низким гликемическим индексом. Показания: Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 6/9; Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 7/9 до достижения контроля гликемии. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.