СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Diabetic – это полнорационный диетический корм для кошек, способствующий регуляции уровня глюкозы в крови. Корм содержит углеводы с низким гликемическим индексом. Показания: Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 6/9; Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 7/9 до достижения контроля гликемии. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.Diabetic – это полнорационный диетический корм для кошек, способствующий регуляции уровня глюкозы в крови. Корм содержит углеводы с низким гликемическим индексом. Показания: Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 6/9; Сахарный диабет и кондиция тела ≤ 7/9 до достижения контроля гликемии. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.

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