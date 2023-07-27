Early Renal
Сухой корм для кошек
Эрли Ренал Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях почек
Доступные размеры
400 g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Early Renal Feline – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется для кошек старше 7 лет, имеющих признаки старения. Показания: Ранняя стадия хронической болезни почек¹ (1-я стадия и ранняя 2-я стадия по iris (международное общество по изучению болезней почек)) и/или Зрелые кошки старше 7 лет, имеющие явные признаки старения.; ¹ без протеинурии. Противопоказания: рост, беременность/лактация.
Раннее поддержание почек
Формула с умеренным уровнем фосфора, ЭПК + ДГК и комплексом антиоксидантов для поддержания функции почек при первых признаках поражения.
Поддержание здоровья в зрелом возрасте
Разработано с использованием нутриентов, в т.ч. антиоксидантов и новозеландской зеленогубой мидии, для борьбы с ранними признаками старения.
Поддержание пищеварительной системы
Высокоусвояемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита
|Вес во взрослом возрасте
|Недостаточный
|Нормальный
|Избыточный
|Вес кошки (кг)
|грамм
|мерные стаканы
|grams
|мерные стаканы
|grams
|мерные стаканы
|2
|40
|4/8
|33
|3/8
|27
|3/8
|2.5
|47
|5/8
|39
|4/8
|31
|3/8
|3
|53
|5/8
|45
|4/8
|36
|4/8
|3.5
|60
|6/8
|50
|5/8
|40
|4/8
|4
|65
|6/8
|55
|5/8
|44
|4/8
|4.5
|71
|7/8
|59
|6/8
|47
|5/8
|5
|77
|1
|64
|6/8
|51
|5/8
|5.5
|82
|1
|68
|7/8
|55
|5/8
|6
|87
|1+1/8
|73
|7/8
|58
|6/8
|6.5
|92
|1+1/8
|77
|1
|62
|6/8
|7
|97
|1+2/8
|81
|1
|65
|6/8
|7.5
|102
|1+2/8
|85
|1
|68
|7/8
|8
|107
|1+2/8
|89
|1+1/8
|71
|7/8
|8.5
|112
|1+3/8
|93
|1+1/8
|75
|7/8
|9
|116
|1+3/8
|97
|1+2/8
|78
|1
|9.5
|121
|1+4/8
|101
|1+2/8
|81
|1
|10
|126
|1+4/8
|105
|1+2/8
|84
|1