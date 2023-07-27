Early Renal Feline – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется для кошек старше 7 лет, имеющих признаки старения. Показания: Ранняя стадия хронической болезни почек¹ (1-я стадия и ранняя 2-я стадия по iris (международное общество по изучению болезней почек)) и/или Зрелые кошки старше 7 лет, имеющие явные признаки старения.; ¹ без протеинурии. Противопоказания: рост, беременность/лактация.