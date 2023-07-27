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Early Renal

Early Renal

Сухой корм для кошек

Эрли Ренал Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях почек

Доступные размеры

400 g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Early Renal Feline – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется для кошек старше 7 лет, имеющих признаки старения. Показания: Ранняя стадия хронической болезни почек¹ (1-я стадия и ранняя 2-я стадия по iris (международное общество по изучению болезней почек)) и/или Зрелые кошки старше 7 лет, имеющие явные признаки старения.; ¹ без протеинурии. Противопоказания: рост, беременность/лактация.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Раннее поддержание почек

Формула с умеренным уровнем фосфора, ЭПК + ДГК и комплексом антиоксидантов для поддержания функции почек при первых признаках поражения.

Поддержание здоровья в зрелом возрасте

Разработано с использованием нутриентов, в т.ч. антиоксидантов и новозеландской зеленогубой мидии, для борьбы с ранними признаками старения.

Поддержание пищеварительной системы

Высокоусвояемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ