Early Renal
Влажный корм для кошек
Эрли Ренал Фелин (тонкие ломтики в соусе) — это полнорационный диетический корм для кошек, предназначенный для поддержания функции почек при хронической почечной недостаточности благодаря пониженному содержанию фосфора и высококачественным белкам.
Доступные размеры
12 x 85 g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
ПОКАЗАНИЯ Ранняя стадия хронической болезни почек¹ (первая и вторая стадии согласно IRIS (Международное общество по изучению болезней почек)) и/или Зрелые кошки старше 7 лет, имеющие явные признаки старения. ¹ Без протеинурии ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ • Рост, беременность/лактация РЕКОМЕНДАЦИИ Рацион Early Renal (Эрли Ренал Фелин) рекомендуется, если у кошки диагностирована ХПН 1-й или второй стадии и до тех пор, пока уровень креатинина не выйдет за пределы нормы. На этом этапе кошку следует перевести на рацион Renal (Ренал Фелин). Перед началом использования необходима консультация ветеринарного врача. Помните, что животному необходимо обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.
Раннее поддержание почек
Формула с умеренным уровнем фосфора, ЭПК + ДГК и комплексом антиоксидантов для поддержания функции почек при первых признаках поражения.
Поддержание здоровья в зрелом возрасте
Разработано с использованием нутриентов, в т.ч. антиоксидантов и новозеландской зеленогубой мидии, для борьбы с ранними признаками старения.
Поддержание пищеварительной системы
Высокоусвояемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита
|-
|-
|Вес во взрослом возрасте
|-
|-
|-
|-
|-
|Недостаточный
|-
|Нормальный
|-
|Избыточный
|-
|Вес кошки
|грамм
|мерные стаканы
|грамм
|мерные стаканы
|грамм
|мерные стаканы
|2
|145
|1+1/2
|120
|1+1/2
|100
|1
|2.5
|170
|2
|145
|1+1/2
|115
|1+1/2
|3
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3.5
|220
|2+1/2
|180
|2
|145
|1+1/2
|4
|240
|3
|200
|2+1/2
|160
|2
|4.5
|260
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|5
|280
|3+1/2
|235
|3
|190
|2
|5.5
|300
|3+1/2
|250
|3
|200
|2+1/2
|6
|320
|4
|265
|3
|215
|2+1/2
|6.5
|340
|4
|285
|3+1/2
|225
|2+1/2
|7
|355
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|7.5
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|8
|395
|4+1/2
|330
|4
|260
|3
|8.5
|410
|5
|340
|4
|275
|3
|9
|425
|5
|355
|4
|285
|3+1/2
|9.5
|445
|5
|370
|4+1/2
|295
|3+1/2
|10
|460
|5+1/2
|385
|4+1/2
|305
|3+1/2