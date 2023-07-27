ПОКАЗАНИЯ Ранняя стадия хронической болезни почек¹ (первая и вторая стадии согласно IRIS (Международное общество по изучению болезней почек)) и/или Зрелые кошки старше 7 лет, имеющие явные признаки старения. ¹ Без протеинурии ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ • Рост, беременность/лактация РЕКОМЕНДАЦИИ Рацион Early Renal (Эрли Ренал Фелин) рекомендуется, если у кошки диагностирована ХПН 1-й или второй стадии и до тех пор, пока уровень креатинина не выйдет за пределы нормы. На этом этапе кошку следует перевести на рацион Renal (Ренал Фелин). Перед началом использования необходима консультация ветеринарного врача. Помните, что животному необходимо обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.