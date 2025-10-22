Показания Острая и хроническая диарея3 Гастрит Воспалительные заболевания кишечника (IBD)2 Колит Пролиферация бактерий в тонком кишечнике (SIBO) Нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ Нарушение аппетита, восстановление питания после хирургических вмешательств Острая гепатопатия/липидоз печени4 Противопоказания Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия5 Имеющийся панкреатит5 Гиперлипидемия5 2 После проведения элиминационной диеты (если установлено, что животное не имеет признаков пищевой энтеропатии). 3 Проведение элиминационной диеты рекомендуется в случае хронического колита или диареи. 4 Без печеночной энцефалопатии. 5 В этих случаях рекомендуется рацион Gastrointestinal Moderate Calorie РЕКОМЕНДАЦИИ Рекомендации: перед началом и продлением срока использования корма рекомендуется консультация ветеринарного врача. Курс использования сухого корма ГАСТРОИНТЕСТИНАЛ: до 12 недель. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.