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Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal

Gastrointestinal

Сухой корм для кошек

Гастроинтестинал. Полнорационный сухой диетический корм для кошек, предназначенный для уменьшения расстройств абсорбции в кишечнике.

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Доступные размеры

400 gg 400

2 kgkg 2

4 kgkg 4

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Показания Острая и хроническая диарея3 Гастрит Воспалительные заболевания кишечника (IBD)2 Колит Пролиферация бактерий в тонком кишечнике (SIBO) Нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ Нарушение аппетита, восстановление питания после хирургических вмешательств Острая гепатопатия/липидоз печени4 Противопоказания Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия5 Имеющийся панкреатит5 Гиперлипидемия5 2 После проведения элиминационной диеты (если установлено, что животное не имеет признаков пищевой энтеропатии). 3 Проведение элиминационной диеты рекомендуется в случае хронического колита или диареи. 4 Без печеночной энцефалопатии. 5 В этих случаях рекомендуется рацион Gastrointestinal Moderate Calorie РЕКОМЕНДАЦИИ Рекомендации: перед началом и продлением срока использования корма рекомендуется консультация ветеринарного врача. Курс использования сухого корма ГАСТРОИНТЕСТИНАЛ: до 12 недель. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Поддержание пищеварительной системы

Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.

Высокий уровень энергии

Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.

Высокая вкусовая привлекательность

Высокая вкусовая привлекательность для удовлетворения пониженного аппетита.

S/O индекс

Рацион разработан для поддержания здоровья мочевыделительной системы.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ