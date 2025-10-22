Gastrointestinal
Сухой корм для кошек
Гастроинтестинал. Полнорационный сухой диетический корм для кошек, предназначенный для уменьшения расстройств абсорбции в кишечнике.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Показания Острая и хроническая диарея3 Гастрит Воспалительные заболевания кишечника (IBD)2 Колит Пролиферация бактерий в тонком кишечнике (SIBO) Нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ Нарушение аппетита, восстановление питания после хирургических вмешательств Острая гепатопатия/липидоз печени4 Противопоказания Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия5 Имеющийся панкреатит5 Гиперлипидемия5 2 После проведения элиминационной диеты (если установлено, что животное не имеет признаков пищевой энтеропатии). 3 Проведение элиминационной диеты рекомендуется в случае хронического колита или диареи. 4 Без печеночной энцефалопатии. 5 В этих случаях рекомендуется рацион Gastrointestinal Moderate Calorie РЕКОМЕНДАЦИИ Рекомендации: перед началом и продлением срока использования корма рекомендуется консультация ветеринарного врача. Курс использования сухого корма ГАСТРОИНТЕСТИНАЛ: до 12 недель. Помните, что животному следует обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Поддержание пищеварительной системы
Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Высокий уровень энергии
Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.
Высокая вкусовая привлекательность
Высокая вкусовая привлекательность для удовлетворения пониженного аппетита.
S/O индекс
Рацион разработан для поддержания здоровья мочевыделительной системы.
ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ
|Вес кошки (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|37
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|2,5
|44
|3/8
|36
|3/8
|29
|2/8
|3
|50
|4/8
|41
|3/8
|33
|3/8
|3,5
|55
|4/8
|46
|3/8
|37
|3/8
|4
|61
|5/8
|51
|4/8
|41
|3/8
|4,5
|66
|5/8
|55
|4/8
|44
|3/8
|5
|71
|5/8
|60
|5/8
|48
|4/8
|5,5
|76
|6/8
|64
|5/8
|51
|4/8
|6
|81
|6/8
|68
|5/8
|54
|4/8
|6,5
|86
|7/8
|72
|5/8
|57
|4/8
|7
|91
|7/8
|76
|6/8
|60
|5/8
|7,5
|95
|7/8
|80
|6/8
|64
|5/8
|8
|100
|1
|83
|6/8
|67
|5/8
|8,5
|104
|1
|87
|7/8
|69
|5/8
|9
|108
|1
|91
|7/8
|72
|5/8
|9,5
|113
|1+1/8
|94
|7/8
|75
|6/8
|10
|117
|1+1/8
|98
|7/8
|78
|6/8
|*м.с-мерных стаканов