Gastrointestinal
сухой корм для котов
Полнорационный диетический корм для кошек при растройствах пищеварения
Доступные размеры
400g
2kg
4kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание пищеварительной системы
Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Высокий уровень энергии
Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.
Высокая вкусовая привлекательность
Высокая вкусовая привлекательность для удовлетворения пониженного аппетита.
S/O индекс
Этот продукт способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
|Вес кошки (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|37
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|2,5
|44
|3/8
|36
|3/8
|29
|2/8
|3
|50
|4/8
|41
|3/8
|33
|3/8
|3,5
|55
|4/8
|46
|3/8
|37
|3/8
|4
|61
|5/8
|51
|4/8
|41
|3/8
|4,5
|66
|5/8
|55
|4/8
|44
|3/8
|5
|71
|5/8
|60
|5/8
|48
|4/8
|5,5
|76
|6/8
|64
|5/8
|51
|4/8
|6
|81
|6/8
|68
|5/8
|54
|4/8
|6,5
|86
|7/8
|72
|5/8
|57
|4/8
|7
|91
|7/8
|76
|6/8
|60
|5/8
|7,5
|95
|7/8
|80
|6/8
|64
|5/8
|8
|100
|1
|83
|6/8
|67
|5/8
|8,5
|104
|1
|87
|7/8
|69
|5/8
|9
|108
|1
|91
|7/8
|72
|5/8
|9,5
|113
|1+1/8
|94
|7/8
|75
|6/8
|10
|117
|1+1/8
|98
|7/8
|78
|6/8
|*м.с-мерных стаканов
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 400 gr
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 2 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 4 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Gastrointestinal – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта, в реабилитационный период и в период выздоровления. Показания: Острая и хроническая диарея; Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; Нарушение аппетита, возобновление питания после хирургических вмешательств. Противопоказання: Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия.1 В этом случае рекомендована диета Gastrointestinal MODERATE CALORIE.