Gastrointestinal
влажный корм для котов
Повнораціонний дієтичний корм для котів при розладах травлення
Доступные размеры
12 x 85g
1 x 85g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание пищеварительной системы
Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Высокий уровень энергии
Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.
Высокая вкусовая привлекательность
Высокая вкусовая привлекательность для удовлетворения пониженного аппетита.
S/O индекс
Этот продукт способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
|Вес кошки (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|150
|2
|125
|1+1/2
|100
|1
|2,5
|175
|2
|145
|1+1/2
|115
|1+1/2
|3
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3,5
|220
|2+1/2
|185
|2
|145
|1+1/2
|4
|240
|3
|200
|2+1/2
|160
|2
|4,5
|265
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|5
|285
|3+1/2
|235
|3
|190
|2
|5,5
|305
|3+1/2
|255
|3
|200
|2+1/2
|6
|320
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|6,5
|340
|4
|285
|3+1/2
|225
|2+1/2
|7
|360
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|7,5
|380
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|8
|395
|4+1/2
|330
|4
|265
|3
|8,5
|415
|5
|345
|4
|275
|3
|9
|430
|5
|360
|4
|285
|3+1/2
|9,5
|445
|5
|375
|4+1/2
|300
|3+1/2
|10
|465
|5+1/2
|385
|4+1/2
|310
|3+1/2
|*м.с- мерных стаканов
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Gastrointestinal – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта, в реабилитационный период и в период выздоровления. Показания: Острая и хроническая диарея; Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; Нарушение аппетита, возобновление питания после хирургических вмешательств. Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия. 1 В этом случае рекомендована диета Gastrointestinal MODERATE CALORIE.