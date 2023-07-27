Gastrointestinal

Gastrointestinal

влажный корм для котов

Повнораціонний дієтичний корм для котів при розладах травлення

Доступные размеры

12 x 85g

1 x 85g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Поддержание пищеварительной системы

Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.

Высокий уровень энергии

Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.

Высокая вкусовая привлекательность

Высокая вкусовая привлекательность для удовлетворения пониженного аппетита.

S/O индекс

Этот продукт способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.

Références produitsDénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi de l’emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Emballage primaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus
Emballage secondaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0 BonusMalus

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Gastrointestinal – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта, в реабилитационный период и в период выздоровления. Показания: Острая и хроническая диарея; Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; Нарушение аппетита, возобновление питания после хирургических вмешательств. Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия. 1 В этом случае рекомендована диета Gastrointestinal MODERATE CALORIE.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году