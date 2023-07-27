Gastrointestinal Fibre Response

Gastrointestinal Fibre Response

сухой корм для котов

Гастроинтестинал Файбер Респонс Фелин. Специальный корм для кошек при расстройствах пищеварения

Доступные размеры

400g

2kg

4kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Поддержание пищеварительной системы

Высокоусвояемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.

Поддержание кишечного транзита

Специализированная формула (с высоким содержанием подорожника), которая помогает поддерживать здоровый кишечный транзит.

Необходимый уровень энергии

Необходимый уровень энергии помогает поддерживать оптимальный вес тела.

S/O index

Этот продукт способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/ re emploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 400 gr Cet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--
Sac 2 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--
Sac 4 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Fibre Response – это специальный рацион для кошек. Рекомендуется при острых и хронических запоров. Показания: Острый или хронический запор; Необструктивный мегаколон¹. Противопоказания: Кишечная непроходимость; Обструктивный мегаколон*; *Под наблюдением ветеринарного врача.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году