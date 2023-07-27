Gastrointestinal Fibre Response
сухой корм для котов
Гастроинтестинал Файбер Респонс Фелин. Специальный корм для кошек при расстройствах пищеварения
Доступные размеры
400g
2kg
4kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание пищеварительной системы
Высокоусвояемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Поддержание кишечного транзита
Специализированная формула (с высоким содержанием подорожника), которая помогает поддерживать здоровый кишечный транзит.
Необходимый уровень энергии
Необходимый уровень энергии помогает поддерживать оптимальный вес тела.
S/O index
Этот продукт способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
|Вага кота (кг)
|Недостатня вага (г)
|Нормальна вага (г)
|Зайва вага (г)
|2
|39
|33
|26
|3
|52
|43
|35
|4
|64
|53
|43
|6
|85
|71
|57
|8
|104
|87
|70
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 400 gr
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 2 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 4 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Fibre Response – это специальный рацион для кошек. Рекомендуется при острых и хронических запоров. Показания: Острый или хронический запор; Необструктивный мегаколон¹. Противопоказания: Кишечная непроходимость; Обструктивный мегаколон*; *Под наблюдением ветеринарного врача.