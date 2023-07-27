Gastrointestinal Moderate Calorie
сухой корм для котов
Гастроинтестинал Модерет Келори . Полнорационный диетический корм для кошек при расстройствах пищеварения
Доступные размеры
400g
2kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание пищеварительной системы
Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Умеренная калорийность
Умеренная калорийность помогает поддерживать оптимальный вес тела.
Высокая вкусовая привлекательность
Высокая вкусовая привлекательность для удовлетворения пониженного аппетита.
S/O индекс
Этот продукт способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
|Вес кошки (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|41
|3/8
|34
|3/8
|27
|2/8
|3
|55
|5/8
|46
|4/8
|36
|3/8
|4
|67
|6/8
|56
|5/8
|45
|4/8
|5
|79
|7/8
|66
|6/8
|52
|4/8
|6
|89
|7/8
|75
|6/8
|60
|5/8
|7
|100
|1
|83
|7/8
|66
|6/8
|8
|110
|1+1/8
|87
|7/8
|70
|6/8
|9
|119
|1+2/8
|99
|1
|83
|7/8
|10
|129
|1+3/8
|107
|1+1/8
|86
|7/8
|м.с - мерные стаканы
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 400 gr
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 2 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 4 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Gastrointestinal Moderate Calorie – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта и для компенсации нарушений пищеварения. Показания: Кошки с лишним весом (или кошки, склонные к набору лишнего веса) в случаях: Острая и хроническая диарея; Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ; нарушение аппетита, восстановление питания после хирургических вмешательств; Коты в случаях: Панкреатит; Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.