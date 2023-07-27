Gastrointestinal Moderate Calorie

Gastrointestinal Moderate Calorie

влажный корм для котов

Гастро-Интестинал Модерет Келори Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при расстройствах пищеварения

Доступные размеры

12 x 85g

1 x 85g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Поддержание пищеварительной системы

Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.

Умеренная калорийность

Умеренная калорийность помогает поддерживать оптимальный вес тела.

Высокая вкусовая привлекательность

Высокая вкусовая привлекательность для удовлетворения пониженного аппетита.

Références produitsDénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi de l’emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Emballage primaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus
Emballage secondaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0 BonusMalus

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Gastrointestinal Moderate Calorie – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта и для компенсации нарушений пищеварения. Показания: Кошки с лишним весом (или кошки, склонные к набору лишнего веса) в случаях: Острая и хроническая диарея; Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения; абсорбции питательных веществ; нарушение аппетита, восстановление питания после хирургических вмешательств; Коты в случаях: панкреатит; Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия; Противопоказания: Рост, беременность; лактация.

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