Gastrointestinal Moderate Calorie
влажный корм для котов
Гастро-Интестинал Модерет Келори Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при расстройствах пищеварения
Доступные размеры
12 x 85g
1 x 85g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание пищеварительной системы
Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Умеренная калорийность
Умеренная калорийность помогает поддерживать оптимальный вес тела.
Высокая вкусовая привлекательность
Высокая вкусовая привлекательность для удовлетворения пониженного аппетита.
|Вес кошки (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3
|260
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|4
|320
|4
|265
|3
|215
|2+1/2
|5
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|6
|425
|5
|355
|4
|285
|3+1/2
|7
|475
|5+1/2
|400
|4+1/2
|320
|4
|8
|535
|6
|440
|5
|350
|4
|9
|570
|6+1/2
|475
|5+1/2
|380
|4+1/2
|10
|615
|7
|515
|6
|410
|5
|*м.с.-мерных стаканов
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Gastrointestinal Moderate Calorie – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта и для компенсации нарушений пищеварения. Показания: Кошки с лишним весом (или кошки, склонные к набору лишнего веса) в случаях: Острая и хроническая диарея; Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения; абсорбции питательных веществ; нарушение аппетита, восстановление питания после хирургических вмешательств; Коты в случаях: панкреатит; Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия; Противопоказания: Рост, беременность; лактация.