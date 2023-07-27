СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Gastrointestinal Moderate Calorie – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта и для компенсации нарушений пищеварения. Показания: Кошки с лишним весом (или кошки, склонные к набору лишнего веса) в случаях: Острая и хроническая диарея; Гастрит; Воспалительные заболевания кишечника (IBD); Колит; Пролиферация микробов в узком кишечном тракте (SIBO); нарушение пищеварения; абсорбции питательных веществ; нарушение аппетита, восстановление питания после хирургических вмешательств; Коты в случаях: панкреатит; Лимфангиэктазия, экссудативная энтеропатия; Противопоказания: Рост, беременность; лактация.

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