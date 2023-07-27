СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Hepatic – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется для поддержания функции печени при хронической печеночной недостаточности. Показания: Холангит/холангиогепатит; Портосистемный шунт; Печеночная энцефалопатия; хронический гепатит; Нарушение метаболизма меди. Противопоказания: Липидоз печени без печеночной энцефалопатии; Острый гепатит без печеночной энцефалопатии; Рост, беременность/лактация. 1 В этих случаях рекомендуется диета Gastrointestinal или Recovery.

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