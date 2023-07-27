Hepatic
сухой корм для котов
Гепатик Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях печени
Доступные размеры
2kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Адаптированный уровень протеинов
Адаптированный уровень высококачественных протеинов для поддержания работы печени при хронической печеночной недостаточности.
Низкий уровень меди
Низкий уровень меди помогает минимизировать ее накопление в клетках печени.
Высокий уровень энергии
Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.
S/O index
Этот продукт способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
|Вес кошки (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|37
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|3
|49
|4/8
|41
|3/8
|33
|3/8
|4
|60
|4/8
|50
|4/8
|40
|4/8
|5
|71
|6/8
|59
|5/8
|47
|4/8
|6
|81
|7/8
|67
|5/8
|54
|4/8
|7
|90
|7/8
|75
|6/8
|60
|5/8
|8
|99
|1
|82
|7/8
|66
|5/8
|9
|108
|1+1/8
|90
|7/8
|72
|6/8
|10
|116
|1+1/8
|97
|1
|77
|6/8
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 2 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 4 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Hepatic – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется для поддержания функции печени при хронической печеночной недостаточности. Показания: Холангит/холангиогепатит; Портосистемный шунт; Печеночная энцефалопатия; хронический гепатит; Нарушение метаболизма меди. Противопоказания: Липидоз печени без печеночной энцефалопатии; Острый гепатит без печеночной энцефалопатии; Рост, беременность/лактация. 1 В этих случаях рекомендуется диета Gastrointestinal или Recovery.