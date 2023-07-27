Hepatic

Hepatic

сухой корм для котов

Гепатик Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях печени

Доступные размеры

2kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Адаптированный уровень протеинов

Адаптированный уровень высококачественных протеинов для поддержания работы печени при хронической печеночной недостаточности.

Низкий уровень меди

Низкий уровень меди помогает минимизировать ее накопление в клетках печени.

Высокий уровень энергии

Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.

S/O index

Этот продукт способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/ re emploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 2 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--
Sac 4 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Hepatic – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется для поддержания функции печени при хронической печеночной недостаточности. Показания: Холангит/холангиогепатит; Портосистемный шунт; Печеночная энцефалопатия; хронический гепатит; Нарушение метаболизма меди. Противопоказания: Липидоз печени без печеночной энцефалопатии; Острый гепатит без печеночной энцефалопатии; Рост, беременность/лактация. 1 В этих случаях рекомендуется диета Gastrointestinal или Recovery.

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