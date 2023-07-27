Hypoallergenic
Сухой корм для кошек
Гипоалердженик Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
400g
2.5kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Гидролизованные белки
Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
ЭПК/ДГК
Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.
Здоровье пищеварительной системы
Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|37
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|2,5
|43
|3/8
|36
|3/8
|29
|2/8
|3
|50
|4/8
|41
|3/8
|33
|3/8
|3,5
|55
|4/8
|46
|4/8
|37
|3/8
|4
|61
|5/8
|51
|4/8
|41
|3/8
|4,5
|66
|5/8
|55
|4/8
|44
|3/8
|5
|71
|6/8
|59
|5/8
|47
|4/8
|5,5
|76
|6/8
|64
|5/8
|51
|4/8
|6
|81
|6/8
|68
|5/8
|54
|4/8
|6,5
|86
|7/8
|72
|6/8
|57
|4/8
|7
|90
|7/8
|75
|6/8
|60
|5/8
|7,5
|95
|7/8
|79
|6/8
|63
|5/8
|8
|99
|1
|83
|6/8
|66
|5/8
|8,5
|104
|1
|87
|7/8
|69
|5/8
|9
|108
|1
|90
|7/8
|72
|6/8
|9,5
|112
|1+1/8
|94
|7/8
|75
|6/8
|10
|117
|1+1/8
|97
|1
|78
|6/8
|*м.с - мерных стаканов
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Hypoallergenic — це повнораціонний дієтичний корм для котів, склад якого розроблено для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїнів і вуглеводів. Показання: Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту: - діагностика: елімінаційна дієта - дієтотерапія; Атопічний дерматит котів (FAD), пов'язаний із небажаною реакцією на корм; Хронічна діарея; Запальні захворювання кишечника (IBD); Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI); Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO). Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.