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Mobility

Mobility

Сухой корм для кошек

Мобилити Фелин. Полнорационный специальный корм для кошек при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

Доступные размеры

50g

400g

2kg

4kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Поддержание работы опорно-двигательного аппарата

Научно доказано в клиническом исследовании (кошки продемонстрировали увеличение активности при кормлении рационом Mobility).

Комплекс для поддержания здоровья суставов

Экстракт новозеландской зеленогубой мидии и высокое содержание ЭПК + ДГК для поддержания здоровья суставов.

Комплекс антиоксидантов

Формула содержит комплекс антиоксидантов, помогающий нейтрализовать свободные радикалы и предотвратить повреждение тканей и клеток.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году