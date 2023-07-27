Mobility
Сухой корм для кошек
Мобилити Фелин. Полнорационный специальный корм для кошек при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
Доступные размеры
50g
400g
2kg
4kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание работы опорно-двигательного аппарата
Научно доказано в клиническом исследовании (кошки продемонстрировали увеличение активности при кормлении рационом Mobility).
Комплекс для поддержания здоровья суставов
Экстракт новозеландской зеленогубой мидии и высокое содержание ЭПК + ДГК для поддержания здоровья суставов.
Комплекс антиоксидантов
Формула содержит комплекс антиоксидантов, помогающий нейтрализовать свободные радикалы и предотвратить повреждение тканей и клеток.
Кукурузная мука, пшеничный глютен*, кукуруза, рис, дегидратированные протеины мяса птицы, животные жиры, растительная клетчатка, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, жом цикория, оболочка и семян подорожника, фруктоолигосахариды, экстракт новозеландской зеленогубой мидии (GLM 0,3%), гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), глюкозамин, полученный путем ферментации, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат хрящевой (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг):пищевые добавки: витамин A - 20500 MЕ; витамин D3 - 700 MЕ; железо (3b103) - 48 мг; йод (3b201, 3b202) - 4,8 мг; медь (3b405, 3b406) - 15 мг; марганец (3b502, 3b504) - 63 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 141 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,09 мг. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 28,0%; сырой жир - 15,0%; сырая зола - 5,8%; сырая клетчатка - 4,8%; фосфор - 0,6%; ДГК + ЭПК - 0,8%; глюкозамин - 995 мг/кг; хондроитина сульфат - 5 мг/кг.
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|Возраст во взрослом возрасте
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|Недостаточный вес
|-
|Нормальный вес
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|Избыточный вес
|-
|Вес кошки (кг)
|грамм
|мерные стаканы
|грамм
|мерные стаканы
|грамм
|мерные стаканы
|2
|39
|3/8
|33
|3/8
|26
|2/8
|2.5
|46
|4/8
|39
|3/8
|31
|3/8
|3
|53
|4/8
|44
|4/8
|35
|3/8
|3.5
|59
|5/8
|49
|4/8
|39
|3/8
|4
|65
|5/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|4.5
|70
|6/8
|59
|5/8
|47
|4/8
|5
|76
|6/8
|63
|5/8
|50
|4/8
|5.5
|81
|7/8
|68
|6/8
|54
|5/8
|6
|86
|7/8
|72
|6/8
|57
|5/8
|6.5
|91
|1
|76
|6/8
|61
|5/8
|7
|96
|1
|80
|7/8
|64
|5/8
|7.5
|101
|1
|84
|7/8
|67
|6/8
|8
|106
|1+1/8
|88
|7/8
|71
|6/8
|8.5
|110
|1+1/8
|92
|1
|74
|6/8
|9
|115
|1+2/8
|96
|1
|77
|6/8
|9.5
|120
|1+2/8
|100
|1
|80
|7/8
|10
|124
|1+2/8
|103
|1+1/8
|83
|7/8