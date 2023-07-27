Neutered Balance
влажный корм для котов
Ньютеред Беленс. Полнорационный диетический корм для взрослых стерилизованных/кастрированных кошек или котов, склонных к набору лишнего веса, с момента стерилизации/кастрации до 7 лет
Доступные размеры
1 x 85g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Оптимальный вес
Умеренная калорийность помогает поддерживать оптимальный вес.
Здоровье системы пищеварения
Высокоусвояемая формула с пребиотиками способствует поддержанию здорового пищеварения.
С/О индекс
Этот рацион способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
Мясо и субпродукты животного происхождения, злаки, субпродукты растительного происхождения, экстракты белков растительного происхождения, минеральные вещества, масла и жиры, дрожжи.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: Витамин D3: 247 ME, Железо: 3 мг, Йод: 0,3 мг, Медь: 2,4 мг, Марганец: 1 мг, Цинк: 10 мг - Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 0,2 г.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 9,0%; сырой жир - 2,5%; сырая зола - 1,46%; сырая клетчатка - 1,45%; влажность - 81,5%; фосфор - 0,19%, кальций - 0,21%; натрий - 0,14%; магний - 0,013%; калий - 0,16%; хлор - 0,21%; сера - 0,14%
|Вес кошки (кг)
|Оптимальный вес (г)
|Оптимальный вес (м.с.)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|5
|315
|3+1/2
|255
|32
|6
|360
|4
|290
|3+1/2
|7
|405
|5
|320
|4
|8
|445
|5
|355
|4
|9
|480
|5+1/2
|385
|4+1/2
|10
|520
|6
|415
|5
|*м.с. - мерные стаканы
|**Таблица кормления на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.