Neutered Satiety Balance
Сухой корм для кошек
Ньютерд Сетаити Беленс. Полнорационный сухой корм для стерилизованных/кастрированных или склонных к набору лишнего веса зрелых кошек от момента стерилизации/кастрации до 7 лет.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ПОКАЗАНИЯ - Для кошек с момента стерилизации до возраста 7 лет - Для кошек в возрасте от 6 месяцев, склонных к набору лишнего веса ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ - Рост, беременность/лактация Рекомендации: придерживайтесь диетологических рекомендаций вашего ветеринарного врача.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокий уровень клетчатки
Доказано, что эта формула уменьшает спонтанное потребление калорий благодаря клетчатке, регулирующей аппетит
Оптимальный вес
Умеренное содержание жира и энергии помогает кошкам поддерживать оптимальный вес
Здоровье мочевыделительной системы
Поддерживает здоровье мочевыводящих путей вашей кошки благодаря адаптированному балансу минералов.
С/О индекс
Рацион разработан для поддержания здоровья мочевыделительной системы.
ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ
|Вес кота (кг)
|Оптимальный вес (г)
|Оптимальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с.)
|2
|38
|1/2
|30
|1/2
|3
|51
|1/2
|41
|1/2
|4
|62
|1/2
|50
|1/2
|5
|73
|1
|58
|1
|6
|83
|1
|67
|1
|7
|93
|1
|74
|1
|8
|102
|1+1/2
|82
|1
|9
|111
|1+1/2
|89
|1
|10
|120
|1+1/2
|96
|1+1/2
|*м.с. - мерные стаканы
|**Таблица кормления на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.