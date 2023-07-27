Neutered Satiety Balance
сухой корм для котов
Ньютрид Сэтайети Бэлэнс. Полнорационный диетический корм для взрослых стерилизованных/кастрированных кошек или котов, склонных к набору лишнего веса, с момента стерилизации/кастрации до 7 лет
Доступные размеры
400g
1.5kg
3.5kg
12kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Высокое содержание клетчатки
Формула снижает спонтанное потребление энергии благодаря высокому содержанию клетчатки и помогает контролировать аппетит.
Поддержание оптимальной массы тела
Умеренное содержание жира и энергии помогает поддерживать оптимальній вес.
С/О индекс
Этот рацион способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, растительная клетчатка, пшеница, кукурузная клейковина, пшеничная клейковина*, гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, минеральные вещества, экстракт цикория, оболочка и семена подорожника, рыбий жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: Витамин A: 25100 ME, Витамин D3: 1000 ME, Железо: 38 мг, Йод: 3,8 мг, Марганец: 49 мг, Цинк: 148 мг, Ceлeн: 0,08 мг - Консервант: сорбат калия - Антиокислители: пропилгаллат, БГА.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 35 %; сырой жир - 10 % ; минеральные вещества - 1,46 %; сырая клетчатка; клетчатка пищевая- 9,2 % ; медь - 5 мг/кг.
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
|Вес кота (кг)
|Оптимальный вес (г)
|Оптимальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с.)
|2
|38
|1/2
|30
|1/2
|3
|51
|1/2
|41
|1/2
|4
|62
|1/2
|50
|1/2
|5
|73
|1
|58
|1
|6
|83
|1
|67
|1
|7
|93
|1
|74
|1
|8
|102
|1+1/2
|82
|1
|9
|111
|1+1/2
|89
|1
|10
|120
|1+1/2
|96
|1+1/2
|*м.с. - мерные стаканы
|**Таблица кормления на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.