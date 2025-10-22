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Neutered Satiety Balance
Neutered Satiety Balance
Neutered Satiety Balance
Neutered Satiety Balance
Neutered Satiety Balance
Neutered Satiety Balance
Neutered Satiety Balance
Neutered Satiety Balance
Neutered Satiety Balance
Neutered Satiety Balance
Neutered Satiety Balance
Neutered Satiety Balance
Neutered Satiety Balance
Neutered Satiety Balance
Neutered Satiety Balance

Neutered Satiety Balance

Сухой корм для кошек

Ньютерд Сетаити Беленс. Полнорационный сухой корм для стерилизованных/кастрированных или склонных к набору лишнего веса зрелых кошек от момента стерилизации/кастрации до 7 лет.

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Доступные размеры

400 gg 400

1.5 kgkg 1.5

3.5 kgkg 3.5

12 kgkg 12

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

ПОКАЗАНИЯ - Для кошек с момента стерилизации до возраста 7 лет - Для кошек в возрасте от 6 месяцев, склонных к набору лишнего веса ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ - Рост, беременность/лактация Рекомендации: придерживайтесь диетологических рекомендаций вашего ветеринарного врача.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий уровень клетчатки

Доказано, что эта формула уменьшает спонтанное потребление калорий благодаря клетчатке, регулирующей аппетит

Оптимальный вес

Умеренное содержание жира и энергии помогает кошкам поддерживать оптимальный вес

Здоровье мочевыделительной системы

Поддерживает здоровье мочевыводящих путей вашей кошки благодаря адаптированному балансу минералов.

С/О индекс

Рацион разработан для поддержания здоровья мочевыделительной системы.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ