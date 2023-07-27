Neutered Satiety Balance

Neutered Satiety Balance

сухой корм для котов

Ньютрид Сэтайети Бэлэнс. Полнорационный диетический корм для взрослых стерилизованных/кастрированных кошек или котов, склонных к набору лишнего веса,  с момента стерилизации/кастрации до 7 лет

Доступные размеры

400g

1.5kg

3.5kg

12kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Высокое содержание клетчатки

Формула снижает спонтанное потребление энергии благодаря высокому содержанию клетчатки и помогает контролировать аппетит.

Поддержание оптимальной массы тела

Умеренное содержание жира и энергии помогает поддерживать оптимальній вес.

С/О индекс

Этот рацион способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году