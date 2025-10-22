Neutered Satiety Balance

ПОКАЗАНИЯ - Для кошек с момента стерилизации до возраста 7 лет - Для кошек в возрасте от 6 месяцев, склонных к набору лишнего веса ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ - Рост, беременность/лактация Рекомендации: придерживайтесь диетологических рекомендаций вашего ветеринарного врача.