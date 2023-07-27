Renal
Сухой корм для кошек
Ренал Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях почек
Доступные размеры
400g
2kg
4kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание почек
Формула с низким содержанием фосфора и умеренным содержанием высококачественного белка для поддержания функции почек и улучшения качества жизни кота.
Адаптированное содержание энергии
Адаптированное содержание энергии для уменьшения порции корма и компенсации снижения аппетита.
Высокая вкусовая привлекательность
Специальный ароматический профиль с особой формой крокеты, помогающий стимулировать потребление корма котом, особенно в случаях отвращения к корму.
|-
|-
|Вес во взрослом возрасте
|-
|-
|-
|-
|-
|Недостаточный
|-
|Нормальный
|-
|Избыточный
|-
|Вес кошек (кг)
|грамм
|мерные стаканы
|грамм
|мерные стаканы
|грамм
|мерные стаканы
|2
|39
|3/8
|32
|3/8
|26
|2/8
|2.5
|46
|4/8
|38
|3/8
|30
|3/8
|3
|52
|4/8
|43
|4/8
|35
|3/8
|3.5
|58
|5/8
|48
|4/8
|39
|3/8
|4
|64
|5/8
|53
|4/8
|42
|4/8
|4.5
|69
|6/8
|58
|5/8
|46
|4/8
|5
|74
|6/8
|62
|5/8
|50
|4/8
|5.5
|80
|7/8
|67
|6/8
|53
|4/8
|6
|85
|7/8
|71
|6/8
|57
|5/8
|6.5
|90
|1
|75
|6/8
|60
|5/8
|7
|95
|1
|79
|7/8
|63
|5/8
|7.5
|99
|1
|83
|7/8
|66
|6/8
|8
|104
|1+1/8
|87
|7/8
|69
|6/8
|8.5
|109
|1+1/8
|91
|1
|72
|6/8
|9
|113
|1+1/8
|94
|1
|75
|6/8
|9.5
|118
|1+2/8
|98
|1
|78
|7/8
|10
|122
|1+2/8
|102
|1+1/8
|81
|7/8
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Renal Feline – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется при заболеваниях почек. Показания: Азотемическая форма хронической болезни почек (2-я стадия и до 4-й стадии по IRIS (Международное общество по изучению болезней почек)); Лечение рецидивов уролитиаза, вызванных оксалатами кальция, у кошек с нарушениями функции почек; Профилактика рецидивов мочекаменной болезни, требующая подщелачивания мочи: уратные и цистиновые уролиты. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.