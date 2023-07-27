Renal Select
Сухой корм для кошек
Ренал Селект Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях почек
Доступные размеры
400 g
2 kg
4 kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Поддержание почек
Формула с низким содержанием фосфора и умеренным содержанием высококачественного белка для поддержания функции почек и улучшения качества жизни кота.
Адаптированное содержание энергии
Адаптированное содержание энергии для уменьшения порции корма и компенсации снижения аппетита.
Высокая вкусовая привлекательность
Специальный ароматический профиль с особой текстурой и формой крокеты, помогающий стимулировать потребление корма котом, особенно в случаях отвращения к корму.
ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ
Животные жиры, рис, обработанная пшеничная мука, дегидратированные протеины свинины*, пшеничная мука, пшеничный глютен*, растительная клетчатка, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, дегидратированная рыба, минеральные вещества, жом цикория, рыбий жир, соевое масло , моно- и диглицериды пальмитиновой и стеариновой кислот, этерифицированные лимонной кислотой, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). Источники протеинов: дегидратированные протеины свинины*, пшеничный глютен*, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 21000 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; железо (3b103) - 45 мг йод (3b201, 3b202) - 4,5 мг медь (3b405, 3b406) - 14 мг марганец (3b502, 3b504) - 58 мг цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 148 мг селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,08 мг. Технологические добавки. клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 24,5%; сырой жир - 21,5%; сырая зола - 6,6%; сырая клетчатка - 4,6%; кальций - 0,7%; фосфор - 0,41%; калий - 0,9%; натрий - 0,45%; магний - 0,08%; хлориды - 0,94%; сера - 0,4%; витамин D (общий) - 900,0 MЕ/кг; гидроксипролин - 0,42%; ЭПК/ДГК - 0,41%; незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота; арахидоновая кислота) - 3,51%. Вещества для подщелачивания мочи: цитрат калия; кальция карбонат.
* Ингредиенты с высокой степенью усвояемости
|-
|-
|Вес во взрослом возрасте
|-
|-
|-
|-
|-
|Недостаточный
|-
|Нормальный
|-
|Избыточный
|-
|Вес кошки (кг)
|грамм
|мерные стаканы
|грамм
|мерные стаканы
|грамм
|мерные стаканы
|2
|37
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|2.5
|43
|3/8
|3/8
|29
|2/8
|3
|49
|4/8
|41
|3/8
|33
|3/8
|3.5
|55
|4/8
|46
|3/8
|37
|3/8
|4
|61
|5/8
|51
|4/8
|40
|3/8
|4.5
|66
|5/8
|55
|4/8
|44
|3/8
|5
|71
|5/8
|59
|4/8
|47
|4/8
|5.5
|76
|6/8
|64
|5/8
|51
|4/8
|6
|81
|6/8
|68
|5/8
|54
|4/8
|6.5
|86
|7/8
|72
|5/8
|57
|4/8
|7
|90
|7/8
|75
|6/8
|60
|5/8
|7.5
|95
|7/8
|79
|6/8
|63
|5/8
|8
|99
|1
|83
|6/8
|66
|5/8
|8.5
|104
|1
|87
|7/8
|69
|5/8
|9
|108
|1
|90
|7/8
|72
|5/8
|9.5
|112
|1
|94
|7/8
|75
|6/8
|10
|116
|1+1/8
|97
|7/8
|78
|6/8