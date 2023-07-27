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Renal Select

Renal Select

Сухой корм для кошек

Ренал Селект Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях почек

Доступные размеры

400 g

2 kg

4 kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Поддержание почек

Формула с низким содержанием фосфора и умеренным содержанием высококачественного белка для поддержания функции почек и улучшения качества жизни кота.

Адаптированное содержание энергии

Адаптированное содержание энергии для уменьшения порции корма и компенсации снижения аппетита.

Высокая вкусовая привлекательность

Специальный ароматический профиль с особой текстурой и формой крокеты, помогающий стимулировать потребление корма котом, особенно в случаях отвращения к корму.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО КОРМЛЕНИЕ