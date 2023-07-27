Renal with Beef
Влажный корм для кошек
Ренал Виз Биф Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях почек
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержание почек
Формула с низким содержанием фосфора и умеренным содержанием высококачественного белка для поддержания функции почек и улучшения качества жизни кота.
Адаптированное содержание энергии
Адаптированное содержание энергии для уменьшения порции корма и компенсации снижения аппетита.
Высокая вкусовая привлекательность
Специальный ароматический профиль с особой текстурой, помогающий стимулировать потребление корма котом, особенно в случаях отвращения к корму.
|Вес во взрослом возрасте
|Недостаточный
|Нормальный
|Избыточный вес
|Вес кошки (кг)
|грамм
|паучей
|грамм
|паучей
|грамм
|паучей
|1.5
|115
|1+1/2
|95
|1
|75
|1
|2
|140
|1+1/2
|115
|1+1/2
|95
|1
|2.5
|165
|2
|140
|1+1/2
|110
|1+1/2
|3
|190
|2
|155
|2
|125
|1+1/2
|3.5
|210
|2+1/2
|175
|2
|140
|1+1/2
|4
|230
|2+1/2
|190
|2
|155
|2
|4.5
|250
|3
|210
|2+1/2
|165
|2
|5
|270
|3
|225
|2+1/2
|180
|2
|5.5
|290
|3+1/2
|240
|3
|195
|2+1/2
|6
|305
|3+1/2
|255
|3
|205
|2+1/2
|6.5
|325
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|7
|345
|4
|285
|3+1/2
|230
|2+1/2
|7.5
|360
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|8
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|8.5
|395
|4+1/2
|330
|4
|260
|3
|9
|410
|5
|340
|4
|275
|3
|9.5
|425
|5
|355
|4
|285
|3+1/2
|10
|440
|5
|370
|4+1/2
|295
|3+1/2
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Renal Feline – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется при заболеваниях почек. Показания: Азотемическая форма хронической болезни почек (2-я стадия и до 4-й стадии по IRIS (Международное общество по изучению болезней почек)); Лечение рецидивов уролитиаза, вызванных оксалатами кальция, у кошек с нарушениями функции почек; Профилактика рецидивов мочекаменной болезни, требующая подщелачивания мочи: уратные и цистиновые уролиты. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.