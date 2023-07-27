Renal with Chicken

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Renal Feline – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется при заболеваниях почек. Показания: Азотемическая форма хронической болезни почек (2-я стадия и до 4-й стадии по IRIS (Международное общество по изучению болезней почек)); Лечение рецидивов уролитиаза, вызванных оксалатами кальция, у кошек с нарушениями функции почек; Профилактика рецидивов мочекаменной болезни, требующая подщелачивания мочи: уратные и цистиновые уролиты. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.

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