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Renal with Fish

Renal with Fish

Влажный корм для кошек

Ренал Виз Фиш Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях почек

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Поддержание почек

Формула с низким содержанием фосфора и умеренным содержанием высококачественного белка для поддержания функции почек и улучшения качества жизни кота.

Адаптированное содержание энергии

Адаптированное содержание энергии для уменьшения порции корма и компенсации снижения аппетита.

Высокая вкусовая привлекательность

Специальный ароматический профиль с особой текстурой, помогающий стимулировать потребление корма котом, особенно в случаях отвращения к корму.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Renal Feline – это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется при заболеваниях почек. Показания: Азотемическая форма хронической болезни почек (2-я стадия и до 4-й стадии по IRIS (Международное общество по изучению болезней почек)); Лечение рецидивов уролитиаза, вызванных оксалатами кальция, у кошек с нарушениями функции почек; Профилактика рецидивов мочекаменной болезни, требующая подщелачивания мочи: уратные и цистиновые уролиты. Противопоказания: Рост, беременность/лактация.

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