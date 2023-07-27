Satiety Weight Management
Сухой корм для кошек
Сетаити Вейт Менеджмент Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек для контроля веса
Доступные размеры
50g
400g
1.5kg
3.5kg
6kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Эффективный контроль веса
Обеспечивает безопасное снижение веса и помогает поддерживать вес после похудения. 97% кошек снизили вес за 3 месяца.
Контроль выпрашивания корма
Высокое содержание клетчатки в рационе продлевает ощущение сытости у кошек. Помогает контролировать выпрашивание корма у 82% кошек в процессе похудения.
Поддержание мышечной массы тела
Высокое содержание белка способствует здоровому снижению веса и поддержанию мышечной массы тела.
Дегидратированные протеины мяса птицы, растительная клетчатка, тапиока, пшеничная мука, гидролизат белков животного происхождения, пшеничный глютен*, кукурузный глютен, животные жиры, экстракт цикория, минеральные вещества, оболочка и семена подорожника, рыбий жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), глюкозамин, гидролизат хрящевой (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 25000 MЕ; витамин D3 - 1000 MЕ; E1 (железо) - 33 мг; E2 (йод) - 3,3 мг; E4 (медь) - 10 мг; E5 (марганец) - 43 мг; E6 (цинк) - 133 мг; E8 (селен) - 0,05 мг. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: пищевые добавки: витамин A - 25000 MЕ; витамин D3 - 1000 MЕ; E1 (железо) - 33 мг; E2 (йод) - 3,3 мг; E4 (медь) - 10 мг; E5 (марганец) - 43 мг; E6 (цинк) - 133 мг; E8 (селен) - 0,05 мг. Консерванты. Aнтиоксиданты.
|Оптимальный вес
|Начало (г)
|Через 4 недели (г)
|Поддержание веса после похудения (г)
|2
|29
|23
|30
|2.5
|33
|27
|35
|3
|38
|30
|40
|3,5
|42
|34
|45
|4
|47
|40
|49
|4,55
|51
|43
|54
|5
|55
|43
|58
|5,5
|59
|46
|62
|6
|62
|52
|66
|6,5
|66
|52
|70
|7
|70
|55
|73
|7,5
|73
|58
|77
|8
|76
|61
|81