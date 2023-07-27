Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться
Satiety Weight Management

Satiety Weight Management

Сухой корм для кошек

Сетаити Вейт Менеджмент Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек для контроля веса

Доступные размеры

50g

400g

1.5kg

3.5kg

6kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Эффективный контроль веса

Обеспечивает безопасное снижение веса и помогает поддерживать вес после похудения. 97% кошек снизили вес за 3 месяца.

Контроль выпрашивания корма

Высокое содержание клетчатки в рационе продлевает ощущение сытости у кошек. Помогает контролировать выпрашивание корма у 82% кошек в процессе похудения.

Поддержание мышечной массы тела

Высокое содержание белка способствует здоровому снижению веса и поддержанию мышечной массы тела.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году