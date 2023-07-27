Sensitivity Control
сухой корм для котов
Сенситивити Контрол Фелин. Полнорационный диетический корм для котов при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
1.5kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Отобранные источники белков
Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
ЭПК/ДГК
Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.
Защита пищеварительной системы
Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.
|Вес (кг)
|Недостаточый вес (г)
|Нормальный вес (г)
|Избыточный вес (г)
|2
|44
|36
|29
|3
|58
|49
|39
|4
|71
|60
|48
|6
|95
|80
|64
|8
|117
|98
|78
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Sensitivity Control – это полнорационный диетический корм для кошек, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобраные источники протеинов и углеводов. Показания: Нежелательная реакция на корм (НРК), проявляющаяся нарушением функции кожи и/или пищеварительного тракта :- диагностика: элиминационная диета; - диетотерапия; Хроническая диарея; Рост, беременность/лактация.