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Sensitivity Control Chicken with Rice

Sensitivity Control Chicken with Rice

Влажный корм для кошек

Сенситивити Контрол Чикен & Райс Фелин. Полнорационный диетический корм для котов при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Отобранные источники белков

Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

ЭПК/ДГК

Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.

Здоровье пищеварительной системы

Адаптирован содержание нутриентов в составе рациона помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Sensitivity Control – это полнорационный диетический корм для кошек, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобраные источники протеинов и углеводов. Показания: Нежелательная реакция на корм (НРК), проявляющаяся нарушением функции кожи и/или пищеварительного тракта: диагностика: элиминационная диета; - диетотерапия; Хроническая диарея; Рост, беременность/лактация.

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году