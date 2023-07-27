Sensitivity Control Chicken with Rice
Влажный корм для кошек
Сенситивити Контрол Чикен & Райс Фелин. Полнорационный диетический корм для котов при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Отобранные источники белков
Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
ЭПК/ДГК
Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.
Здоровье пищеварительной системы
Адаптирован содержание нутриентов в составе рациона помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Пауч
|Нормальный вес (г)
|Пауч
|Избыточный вес
|Пауч
|2
|145
|1+1/2
|125
|1+1/2
|100
|1
|2,5
|175
|2
|145
|1+1/2
|115
|1+1/2
|3
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3,5
|220
|2+1/2
|185
|2
|145
|1+1/2
|4
|240
|3
|200
|2+1/2
|160
|2
|4,5
|260
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|5
|285
|3+1/2
|235
|3
|190
|2
|5,5
|305
|3+1/2
|250
|3
|200
|2+1/2
|6
|320
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|6,5
|340
|4
|285
|3+1/2
|225
|2+1/2
|7
|360
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|7,5
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|8
|395
|4+1/2
|330
|4
|265
|3
|8,5
|410
|5
|345
|4
|275
|3
|9
|430
|5
|360
|4
|285
|3+1/2
|9,5
|445
|5
|370
|4+1/2
|300
|3+1/2
|10
|465
|5+1/2
|385
|4+1/2
|310
|3+1/2
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Sensitivity Control – это полнорационный диетический корм для кошек, состав которого разработан для снижения признаков ингредиентной и нутриентной непереносимости. Отобраные источники протеинов и углеводов. Показания: Нежелательная реакция на корм (НРК), проявляющаяся нарушением функции кожи и/или пищеварительного тракта: диагностика: элиминационная диета; - диетотерапия; Хроническая диарея; Рост, беременность/лактация.