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Urinary S/O

Urinary S/O

Сухой корм для кошек

Уринари С/О Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях нижних мочевыводящих путей

Доступные размеры

50g

400g

1.5kg

3.5kg

7kg

9kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Растворение струвитов

Способствует растворению всех типов струвитных камней.

Разбавление мочи

Разбавление мочи снижает риск образования струвитных и оксалатных камней.

Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)

Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи) .

Низкий уровень магния

Сниженный уровень магния, который есть природным компонентом кристаллов струвита.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

URINARY S/O – полнорационный диетический корм для кошек, который способствует растворению струвитов и предотвращает их повторное образование благодаря своей способности к подкислению мочи и низкому содержанию магния. Показания: Струвитные камни: растворение и предотвращение рецидивов; Камни оксалата кальция: предотвращение рецидивов. Хроническая болезнь почек (ХХН); Сердечная недостаточность (когда есть необходимость ограничить потребление натрия); Одновременный прием препаратов, подкисляющих мочу; Рост, беременность/лактация.

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