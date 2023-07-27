Urinary S/O
Сухой корм для кошек
Уринари С/О Фелин. Полнорационный диетический корм для кошек при заболеваниях нижних мочевыводящих путей
Доступные размеры
50g
400g
1.5kg
3.5kg
7kg
9kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Растворение струвитов
Способствует растворению всех типов струвитных камней.
Разбавление мочи
Разбавление мочи снижает риск образования струвитных и оксалатных камней.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи) .
Низкий уровень магния
Сниженный уровень магния, который есть природным компонентом кристаллов струвита.
|Вес
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.c)
|Нормальный вес(г)
|Нормальный вес (м.c)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.c)
|2
|39
|4/8
|33
|3/8
|26
|2/8
|2.5
|46
|4/8
|38
|4/8
|31
|3/8
|3
|52
|5/8
|44
|4/8
|35
|3/8
|3.5
|59
|5/8
|49
|5/8
|39
|4/8
|4
|64
|6/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|4.5
|70
|6/8
|58
|5/8
|47
|4/8
|5
|75
|7/8
|63
|6/8
|50
|5/8
|5.5
|81
|1
|67
|6/8
|54
|5/8
|6
|86
|1
|72
|7/8
|57
|5/8
|6.5
|91
|1 + 1/8
|76
|7/8
|61
|6/8
|7
|96
|1 + 1/8
|80
|7/8
|64
|6/8
|7.5
|101
|1 + 1/8
|84
|1
|67
|6/8
|8
|105
|1 + 2/8
|88
|1
|70
|6/8
|8.5
|110
|1 + 2/8
|92
|1 + 1/8
|73
|7/8
|9
|115
|1 + 3/8
|96
|1 + 1/8
|76
|7/8
|9.5
|119
|1 + 3/8
|99
|1 + 1/8
|79
|7/8
|10
|123
|1 + 3/8
|103
|1 + 2/8
|82
|1
|м.с - мерных стаканов
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Смешанное питание
|+ URINARY S/O LOAF WET или URINARY S/O CIG WET
|Вес
|Пауч
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.ч)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|1+
|21
|2/8
|14
|1/8
|6
|1/8
|3
|1+
|35
|3/8
|26
|2/8
|15
|1/8
|4
|1+
|48
|4/8
|37
|3/8
|23
|2/8
|5
|1+
|61
|6/8
|47
|4/8
|30
|3/8
|6
|1+
|72
|7/8
|57
|5/8
|37
|3/8
|7
|1+
|84
|1
|66
|6/8
|44
|4/8
|8
|1+
|94
|1+1/8
|75
|7/8
|50
|5/8
|9
|1+
|105
|1+2/8
|84
|1
|57
|5/8
|10
|1+
|115
|1+3/8
|93
|1+1/8
|63
|6/8
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
URINARY S/O – полнорационный диетический корм для кошек, который способствует растворению струвитов и предотвращает их повторное образование благодаря своей способности к подкислению мочи и низкому содержанию магния. Показания: Струвитные камни: растворение и предотвращение рецидивов; Камни оксалата кальция: предотвращение рецидивов. Хроническая болезнь почек (ХХН); Сердечная недостаточность (когда есть необходимость ограничить потребление натрия); Одновременный прием препаратов, подкисляющих мочу; Рост, беременность/лактация.