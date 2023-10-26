Кличка для вислоухого котенка

Шотландская вислоухая кошка (скоттиш-фолд) отличается презентабельной, запоминающейся внешностью. Поэтому владельцы таких животных обычно стремятся придумать эффектную и оригинальную кличку. Если питомца взяли из питомника, у него уже есть имя, указанное в документах. Но официальная кличка может резать слух и никак не соответствовать характеру котенка. В таком случае придумайте собственное имя для домашнего животного. Как назвать вислоухого котенка «девочку» или «мальчика»?

Не стоит относиться к выбору клички для кота или кошки как к обременительному и трудному занятию. Здесь нужен юмор, хорошее настроение и немного иронии. Подключите к процессу всех членов семьи. Поверьте, в результате общей работы у вас получится красивое имя для питомца.

Как выбрать кличку для вислоухого котенка На что обратить внимание и что учитывать при подборе имени для питомца:



Окрас. Вислоухие «шотландцы» имеют множество вариантов окраса шерсти, что дает безграничные возможности для фантазии. Например, можно перевести цвет шерсти на разные языки. Также посмотрите внимательно на особенности окраса: наличие полосок, пятнышек интересной формы, «башмачков» на лапках. Все это послужит основой для клички. Полосатого котенка можно назвать Тигрой, Тайгером, Страйпом, Страйплом. Пятнистого – Спотом, Спотти. Длина клички. В документах может быть записано любое имя: Аделаида, Герцог Бернский, Ричард-Гарсия-Флориан. Но кошка воспринимает на слух слова из 2-3 слогов. Поэтому вряд ли она оценит ваши словесные изыски.

Любимые герои. Вспомните персонажей сказок, мультфильмов, фильмов, рассказов, которые вам понравились больше всего. Например, кошку можно назвать следующими именами: Жасмин, Аврора, Джин, Султан, Робин.

История породы. Скоттиш-фолды были выведены в Шотландии и считаются популярной породой в Европе. Так почему бы не подчеркнуть происхождение вашего питомца? Дайте ему имя Бритиш, Китти, Шорти, Муур, Арчи или подобное.

Характер. Если ни одна из вышеупомянутых кличек не нравится, понаблюдайте за котенком несколько дней. Так вы сможете понять, какой у него характер, привычки, что он любит больше всего. Энергичного кота можно назвать Шустриком, Спидо, Мустангом. Спокойную ласковую кошку – Лейзи, Слиппи, Дейзи.

Интернет. Не хотите тратить много времени? Тогда зайдите на специализированные сайты и форумы, чтобы просмотреть уже готовые списки с именами.

Лучше всего срабатывают ассоциации. Вспомните, о чем вы подумали, когда впервые увидели котенка? Попробуйте отталкиваться от этой мысли. Записывайте понравившиеся клички на листок бумаги и проверяйте, как реагирует на каждую из них ваш питомец. Скорее всего, кличка, которая нравится вам, больше всего понравится и котенку.