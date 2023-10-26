Кличка для вислоухого котенка
Шотландская вислоухая кошка (скоттиш-фолд) отличается презентабельной, запоминающейся внешностью. Поэтому владельцы таких животных обычно стремятся придумать эффектную и оригинальную кличку. Если питомца взяли из питомника, у него уже есть имя, указанное в документах. Но официальная кличка может резать слух и никак не соответствовать характеру котенка. В таком случае придумайте собственное имя для домашнего животного. Как назвать вислоухого котенка «девочку» или «мальчика»?
Не стоит относиться к выбору клички для кота или кошки как к обременительному и трудному занятию. Здесь нужен юмор, хорошее настроение и немного иронии. Подключите к процессу всех членов семьи. Поверьте, в результате общей работы у вас получится красивое имя для питомца.
Как выбрать кличку для вислоухого котенка
На что обратить внимание и что учитывать при подборе имени для питомца:
- Окрас. Вислоухие «шотландцы» имеют множество вариантов окраса шерсти, что дает безграничные возможности для фантазии. Например, можно перевести цвет шерсти на разные языки. Также посмотрите внимательно на особенности окраса: наличие полосок, пятнышек интересной формы, «башмачков» на лапках. Все это послужит основой для клички. Полосатого котенка можно назвать Тигрой, Тайгером, Страйпом, Страйплом. Пятнистого – Спотом, Спотти.
- Длина клички. В документах может быть записано любое имя: Аделаида, Герцог Бернский, Ричард-Гарсия-Флориан. Но кошка воспринимает на слух слова из 2-3 слогов. Поэтому вряд ли она оценит ваши словесные изыски.
- Любимые герои. Вспомните персонажей сказок, мультфильмов, фильмов, рассказов, которые вам понравились больше всего. Например, кошку можно назвать следующими именами: Жасмин, Аврора, Джин, Султан, Робин.
- История породы. Скоттиш-фолды были выведены в Шотландии и считаются популярной породой в Европе. Так почему бы не подчеркнуть происхождение вашего питомца? Дайте ему имя Бритиш, Китти, Шорти, Муур, Арчи или подобное.
- Характер. Если ни одна из вышеупомянутых кличек не нравится, понаблюдайте за котенком несколько дней. Так вы сможете понять, какой у него характер, привычки, что он любит больше всего. Энергичного кота можно назвать Шустриком, Спидо, Мустангом. Спокойную ласковую кошку – Лейзи, Слиппи, Дейзи.
- Интернет. Не хотите тратить много времени? Тогда зайдите на специализированные сайты и форумы, чтобы просмотреть уже готовые списки с именами.
Лучше всего срабатывают ассоциации. Вспомните, о чем вы подумали, когда впервые увидели котенка? Попробуйте отталкиваться от этой мысли. Записывайте понравившиеся клички на листок бумаги и проверяйте, как реагирует на каждую из них ваш питомец. Скорее всего, кличка, которая нравится вам, больше всего понравится и котенку.
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