Американская акита
Целесообразность выделения американских акит в отдельную породу широко обсуждается. В настоящее время FCI признает акита-ину японской породой, а американскую акиту — американской породой.
Об американской аките
Дружелюбная, бдительная, отзывчивая, гордая, послушная и смелая — эти качества наиболее свойственны американским акитам. Эту мощную собаку-компаньона ценят за врожденные охранные инстинкты. Социализацию щенка рекомендуется начинать с самого раннего возраста. Она немного недоверчиво относится к незнакомым людям и любит доминировать в отношениях с другими собаками.
Это спокойные собаки, которые тем не менее любят все контролировать и излучают уверенность при любых обстоятельствах. Говорят, что их голова похожа на голову медведя, особенно белого, но это не единственное сходство между этими двумя видами животных.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Соединенные Штаты Америки
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-15 годы
Уравновешенные / Дружелюбные / Бдительные / Послушные / Спокойные
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-15 годы
Уравновешенные / Дружелюбные / Бдительные / Послушные / Спокойные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется умеренный уход за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется умеренный уход за шерстью
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