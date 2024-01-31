Сильный, атлетичный и смелый американский стаффордширский терьер идеально подходит для дрессировки по программам обидиенс и аджилити. Американский стаффордширский терьер — это очень ласковая, ориентированная на людей собака, для которой самое главное — быть рядом с владельцем.

Эта порода произошли от старой разновидности питбультерьера, но сегодня ее представители — это жизнерадостные и кроткие семейные собаки, которые одинаково хорошо ладят с другими домашними животными, детьми и взрослыми.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)