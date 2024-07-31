Хюгенхунд
О хюгенхунде
Порода собак хюгенхунд не очень широко распространена, особенно за пределами Норвегии, где ее разводят для довольно специфических целей.
Хюгенхунды — это гончие средних размеров с плотным и компактным телосложением и крепкой спиной. Собаки этой породы впервые появились в XIX веке в результате скрещивания с несколькими разновидностями гончих, в том числе с немецкими. Тем не менее хюгенхунд — типично норвежская порода.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Любвеобильные / Послушные / Преданные
Основные факты
Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Требуется доступ к площадке на улице
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