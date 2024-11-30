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Артезиано-нормандский бассет

Артезиано-нормандский бассет — упорная, громогласная гончая с очень тонким нюхом, которая не будет слишком сильно дергать за поводок, идя по следу.
Взрослый артезиано-нормандский бассет, черно-белое изображение

Об артезиано-нормандском бассете

Артезиано-нормандские бассеты — это собаки, используемые для охоты на мелкую дичь, которые могут работать в одиночку или в стае. Короткие лапы позволяют им пробираться для вспугивания дичи в очень густую растительность, недоступную для более крупных собак. Эти собаки любят охотиться на кроликов, но также могут быть использованы для охоты на зайцев и косуль. Они выслеживают и вспугивают дичь, делая это не быстро, но уверенно, методично и шумно. Представители этой породы от природы веселые и очень ласковые.

Когда в 1927 году Леон Веррье возглавил клуб любителей этой породы, он выразил желание усилить нормандский характер этих собак для большего отличия от артуазской гончей. В связи с этим в книге стандартов, опубликованной три года спустя, указывалось, что «артезиано-нормандский бассет должен находиться всего в одном шаге от нормандского типа, но без следов артуазских гончих».

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Любвеобильные / Уверенные / Кроткие / Преданные / Тихие / Общительные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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